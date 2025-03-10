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Грузовое судно и танкер сильно пострадали после столкновения близ Британии - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Грузовое судно и танкер сильно пострадали после столкновения близ Британии
Грузовое судно и танкер сильно пострадали после столкновения близ Британии - 10.03.2025, ПРАЙМ
Грузовое судно и танкер сильно пострадали после столкновения близ Британии
Грузовое судно и танкер оба получили "значительные повреждения" в результате столкновения у берегов Британии, сообщила в понедельник компания-владелец... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T23:07+0300
2025-03-10T23:07+0300
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Грузовое судно и танкер оба получили "значительные повреждения" в результате столкновения у берегов Британии, сообщила в понедельник компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ. "Оба судна получили значительные повреждения в результате столкновения и последующего пожара", - говорится в заявлении компании, которое приводит телеканал Sky News. Ранее понедельник танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Британский депутат Грэм Стюарт заявил, что все члены экипажей двух судов были спасены, однако позднее компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим. Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер сообщало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.
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великобритания, морские перевозки
Происшествия, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Морские перевозки
23:07 10.03.2025
 
Грузовое судно и танкер сильно пострадали после столкновения близ Британии

Грузовое судно и танкер получили значительные повреждения после столкновения близ Британии

© Unsplash/Kinsey WМорские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Kinsey W
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Грузовое судно и танкер оба получили "значительные повреждения" в результате столкновения у берегов Британии, сообщила в понедельник компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ.
"Оба судна получили значительные повреждения в результате столкновения и последующего пожара", - говорится в заявлении компании, которое приводит телеканал Sky News.
Ранее понедельник танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Британский депутат Грэм Стюарт заявил, что все члены экипажей двух судов были спасены, однако позднее компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим.
Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер сообщало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
СМИ: судно, столкнувшееся с танкером у Британии, перевозит цианид натрия
22:26
 
ПроисшествияВЕЛИКОБРИТАНИЯМорские перевозки
 
 
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