https://1prime.ru/20250310/telegram-855630080.html

В МВД рассказали, как новые функции Telegram помогут в борьбе с мошенниками

В МВД рассказали, как новые функции Telegram помогут в борьбе с мошенниками - 10.03.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали, как новые функции Telegram помогут в борьбе с мошенниками

В обновленной версии Telegram пользователь сможет увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер незнакомца, эта функция поможет... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T12:31+0300

2025-03-10T12:31+0300

2025-03-10T12:31+0300

telegram

мвд

технологии

мошенники

борьба с мошенниками

https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4b9989249eac499803d4943dd978dceb.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В обновленной версии Telegram пользователь сможет увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер незнакомца, эта функция поможет избежать общения с аферистами, пояснило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Рекомендуем пользователям обновить Telegram. В новой версии реализована функция, направленная на борьбу с мошенничеством. Теперь при связи с незнакомым номером пользователи смогут увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер", - говорится в сообщении. Если данные сведения не соответствует тому, что говорит или кем представляется собеседник, лучше прекратить общение, уточнили в МВД. "Также с осторожностью стоит относиться к недавно зарегистрированным аккаунтам", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250308/telegram-855595077.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, мвд, технологии, мошенники, борьба с мошенниками