https://1prime.ru/20250310/telegram-855630080.html
В МВД рассказали, как новые функции Telegram помогут в борьбе с мошенниками
В МВД рассказали, как новые функции Telegram помогут в борьбе с мошенниками - 10.03.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как новые функции Telegram помогут в борьбе с мошенниками
В обновленной версии Telegram пользователь сможет увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер незнакомца, эта функция поможет... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T12:31+0300
2025-03-10T12:31+0300
2025-03-10T12:31+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В обновленной версии Telegram пользователь сможет увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер незнакомца, эта функция поможет избежать общения с аферистами, пояснило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Рекомендуем пользователям обновить Telegram. В новой версии реализована функция, направленная на борьбу с мошенничеством. Теперь при связи с незнакомым номером пользователи смогут увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер", - говорится в сообщении. Если данные сведения не соответствует тому, что говорит или кем представляется собеседник, лучше прекратить общение, уточнили в МВД. "Также с осторожностью стоит относиться к недавно зарегистрированным аккаунтам", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250308/telegram-855595077.html
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telegram, мвд, технологии, мошенники, борьба с мошенниками
Telegram, МВД, Технологии, МОШЕННИКИ, борьба с мошенниками
В МВД рассказали, как новые функции Telegram помогут в борьбе с мошенниками
МВД: функции новой версии Telegram помогут избежать общения с аферистами
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В обновленной версии Telegram пользователь сможет увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер незнакомца, эта функция поможет избежать общения с аферистами, пояснило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Рекомендуем пользователям обновить Telegram. В новой версии реализована функция, направленная на борьбу с мошенничеством. Теперь при связи с незнакомым номером пользователи смогут увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер", - говорится в сообщении.
Если данные сведения не соответствует тому, что говорит или кем представляется собеседник, лучше прекратить общение, уточнили в МВД.
"Также с осторожностью стоит относиться к недавно зарегистрированным аккаунтам", - заключили в ведомстве.
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