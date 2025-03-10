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ЦБ отметил рекордный среднедневной объем торгов акциями на Мосбирже
ЦБ отметил рекордный среднедневной объем торгов акциями на Мосбирже - 10.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рекордный среднедневной объем торгов акциями на Мосбирже
Среднедневной объем торгов акциями на Московской бирже в феврале вырос более чем на треть относительно января, до 211,4 миллиарда рублей, и стал максимальным за | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T16:04+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Среднедневной объем торгов акциями на Московской бирже в феврале вырос более чем на треть относительно января, до 211,4 миллиарда рублей, и стал максимальным за последние три года, указано в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном Банком России. "Среднедневной объем торгов акциями в феврале вырос более чем на треть по сравнению с январем, достигнув максимума за последние три года – 211,4 миллиарда рублей (в январе 2025 года – 151,4 миллиарда рублей, в феврале 2022 года – 239,8 миллиарда рублей)", - указано в обзоре. Доля физических лиц в торгах в среднем за месяц выросла с 75,9% в январе до 76,3% в феврале (в среднем в 2024 году – 75,1%), отмечает регулятор.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
ЦБ отметил рекордный среднедневной объем торгов акциями на Мосбирже
ЦБ: среднедневной объем торгов акциями на Мосбирже в феврале был рекордным
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Среднедневной объем торгов акциями на Московской бирже в феврале вырос более чем на треть относительно января, до 211,4 миллиарда рублей, и стал максимальным за последние три года, указано в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном Банком России.
"Среднедневной объем торгов акциями в феврале вырос более чем на треть по сравнению с январем, достигнув максимума за последние три года – 211,4 миллиарда рублей (в январе 2025 года – 151,4 миллиарда рублей, в феврале 2022 года – 239,8 миллиарда рублей)", - указано в обзоре.
Доля физических лиц в торгах в среднем за месяц выросла с 75,9% в январе до 76,3% в феврале (в среднем в 2024 году – 75,1%), отмечает регулятор.
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