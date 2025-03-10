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Российский рынок акций завершил основные торги ростом более чем на 1%

Российский рынок акций завершил основные торги ростом более чем на 1% - 10.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги ростом более чем на 1%

Российский рынок акций продемонстрировал значительный рост по итогам понедельника, следует из данных Московской биржи. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T19:22+0300

2025-03-10T19:22+0300

2025-03-10T19:22+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продемонстрировал значительный рост по итогам понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,07%, до 3 200,81 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,06%, до 1 241,91 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,93%, до 1 140,8 пункта. "Вторую неделю весны российский рынок открылся в "зеленой" зоне, с самого утра прибавляя сразу более 1,8% и сохранив плюс до вечера", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир Инвестиций". Такая динамика связана с ожиданиями переговоров между США и Украиной, а также с позитивными корпоративными новостями в самой России, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Лидерами роста ко второй половине дня стали акции "Транснефти", МКБ и "Русала", прибавлявшие более 2%", - рассказал Шепелев. А по итогу торгов особенно подорожали "Транснефть" (на 2,96%), МКБ (на 2,37%), а также "Эн + групп" (+2,99%), "Совкомфлот" (+2,55%) и АФК "Система" (+2,37%). В лидерах же снижения стоимости – акции "Полюса" (-2,92%), "Русснефти" (-1,67%), "Русгидро" (-1,61%), ТМК (-1,54%), Московской биржи (-1,51%), "Магнита" (-1,38%). "Российский рынок к завершению сессии закрепился в плюсе, но в целом уже несколько дней подряд остается в достаточно узком диапазоне значений (в частности, 3127-3282 пункта по индексу Мосбиржи)", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Российский рынок продолжает торговаться на уровнях середины февраля из-за отсутствия продвижения в решении внешнеполитических вопросов, уточняет Максим Федосов из УК "Первая". "Интересными во вторник для российского рынка будут новости с переговоров США и Украины, в то время как "Новатэк" и "Яндекс" готовятся дать рекомендации по итоговым дивидендам за 2024 год (обе компании уже заплатили промежуточные дивиденды)", - отмечает Кожухова. А на мировых рынках еще предстоит понять влияние введения новых тарифов на внешнюю торговлю как со стороны США, так и ответных шагов со стороны торговых партнеров, заключает Шепелев.

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мосбиржа, рынки, российский рынок акций