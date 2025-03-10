https://1prime.ru/20250310/toyota-855614263.html

Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей

Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей - 10.03.2025, ПРАЙМ

Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей

Автоконцерн Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном, сообщило... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T06:45+0300

2025-03-10T06:45+0300

2025-03-10T07:51+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

toyota

toyota camry

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/04/852592172_0:19:3337:1896_1920x0_80_0_0_4ef8bde84b77f383e308208b4acf003a.jpg

ТОКИО, 10 мар – ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном, сообщило агентство Киодо. Будет остановлена одна линия на заводе Daihatsu в Киото. Ранее автоконцерн объявил об остановке с понедельника трех линии на двух заводах в префектуре Аити из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном. На этих линиях производятся модели Harrier и RAV4. Ср На заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном Toyota, 6 марта прогремел взрыв. Один человек погиб, двое получили ранения. На заводе производят пружины и другие детали для автомобилей. Сообщалось, что в здании взорвался пылесборник. В 2023 году на этом заводе также прогремел взрыв, в результате чего из-за нехватки деталей автоконцерн Toyota был вынужден остановить 13 линий на 8 заводах, для восстановления работы потребовалось 10 дней.

https://1prime.ru/20250307/toyota-855578464.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, toyota, toyota camry