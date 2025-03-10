https://1prime.ru/20250310/toyota-855614263.html
Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей
Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей - 10.03.2025, ПРАЙМ
Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей
Автоконцерн Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном, сообщило... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T06:45+0300
2025-03-10T06:45+0300
2025-03-10T07:51+0300
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ТОКИО, 10 мар – ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном, сообщило агентство Киодо. Будет остановлена одна линия на заводе Daihatsu в Киото. Ранее автоконцерн объявил об остановке с понедельника трех линии на двух заводах в префектуре Аити из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном. На этих линиях производятся модели Harrier и RAV4. Ср На заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном Toyota, 6 марта прогремел взрыв. Один человек погиб, двое получили ранения. На заводе производят пружины и другие детали для автомобилей. Сообщалось, что в здании взорвался пылесборник. В 2023 году на этом заводе также прогремел взрыв, в результате чего из-за нехватки деталей автоконцерн Toyota был вынужден остановить 13 линий на 8 заводах, для восстановления работы потребовалось 10 дней.
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бизнес, мировая экономика, toyota, toyota camry
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, Toyota, Toyota Camry
Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей
Киодо: Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей
ТОКИО, 10 мар – ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном, сообщило агентство Киодо.
Будет остановлена одна линия на заводе Daihatsu в Киото. Ранее автоконцерн объявил об остановке с понедельника трех линии на двух заводах в префектуре Аити из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном. На этих линиях производятся модели Harrier и RAV4. Ср
На заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном Toyota, 6 марта прогремел взрыв. Один человек погиб, двое получили ранения. На заводе производят пружины и другие детали для автомобилей. Сообщалось, что в здании взорвался пылесборник.
В 2023 году на этом заводе также прогремел взрыв, в результате чего из-за нехватки деталей автоконцерн Toyota был вынужден остановить 13 линий на 8 заводах, для восстановления работы потребовалось 10 дней.
Руководство Toyota решило приостановить три линии на двух заводах