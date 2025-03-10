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Трамп опроверг слова WP о неуважении Путина к нему - 10.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп опроверг слова WP о неуважении Путина к нему
Трамп опроверг слова WP о неуважении Путина к нему - 10.03.2025, ПРАЙМ
Трамп опроверг слова WP о неуважении Путина к нему
Президент США Дональд Трамп в понедельник подверг сомнению слова репортера газеты Washington Post о том, что президент РФ Владимир Путин якобы авиаударами по... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T04:30+0300
2025-03-10T04:30+0300
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ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник подверг сомнению слова репортера газеты Washington Post о том, что президент РФ Владимир Путин якобы авиаударами по Украине выразил неуважение в адрес американского лидера. Репортёр WP во время брифинга на борту президентского самолёта спросил, не являются ли авиаудары ВС РФ по Украине демонстрацией неуважения в адрес Трампа со стороны российского коллеги. Трампа возмутил такой вопрос: он уточнил, в каком издании работает журналист, и заявил, что они "значительно утратили доверие". Ранее Трамп говорил, что верит в намерение российского лидера урегулировать украинский конфликт. По его словам, с РФ иметь дело легче, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы и она "адски бомбит Украину". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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мировая экономика, общество , рф, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, washington post, вс рф, всу
Экономика, Мировая экономика, Общество , РФ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Washington Post, ВС РФ, ВСУ
04:30 10.03.2025
 
Трамп опроверг слова WP о неуважении Путина к нему

Трамп раскритиковал WP за слова о неуважении к нему со стороны Путина

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ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник подверг сомнению слова репортера газеты Washington Post о том, что президент РФ Владимир Путин якобы авиаударами по Украине выразил неуважение в адрес американского лидера.
Репортёр WP во время брифинга на борту президентского самолёта спросил, не являются ли авиаудары ВС РФ по Украине демонстрацией неуважения в адрес Трампа со стороны российского коллеги.
Трампа возмутил такой вопрос: он уточнил, в каком издании работает журналист, и заявил, что они "значительно утратили доверие".
Ранее Трамп говорил, что верит в намерение российского лидера урегулировать украинский конфликт. По его словам, с РФ иметь дело легче, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы и она "адски бомбит Украину".
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоРФУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковWashington PostВС РФВСУ
 
 
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