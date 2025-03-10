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СМИ выяснили возможные последствия реформы образования Трампа

СМИ выяснили возможные последствия реформы образования Трампа - 10.03.2025, ПРАЙМ

СМИ выяснили возможные последствия реформы образования Трампа

План администрации президента США Дональда Трампа по ликвидации министерства образования, расширению прав родителей в выборе учебных заведений и сокращению... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T16:12+0300

2025-03-10T16:12+0300

2025-03-10T16:12+0300

сша

дональд трамп

financial times

fox news

общество

образование

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. План администрации президента США Дональда Трампа по ликвидации министерства образования, расширению прав родителей в выборе учебных заведений и сокращению федерального финансирования может привести к резкому росту образовательного неравенства, особенно в бедных штатах, пишет газета Financial Times. "Как предупреждают эксперты в сфере образования, ликвидация министерства образования, расширение прав родителей в выборе школ, сокращение федерального финансирования и ослабление контроля за счет децентрализации управления могут нанести наибольший ущерб малообеспеченным семьям", - отмечается в материале. Издание сообщает, что федеральные средства сейчас покрывают около 14% бюджета системы образования, помогая компенсировать разницу в финансировании между богатыми и бедными регионами. В случае их отмены штаты с низкими налоговыми поступлениями могут столкнуться с дефицитом средств на школы. Кроме того, опасения вызывают планы Трампа дать родителям больше возможностей влиять на выбор образовательных учреждений, в том числе перераспределять бюджетные средства в пользу частных и религиозных школ. По данным газеты, подобные инициативы уже провалились на референдумах в ряде штатов, поскольку они могут привести к массовому оттоку финансирования из государственных школ, что лишь усугубит неравенство в образовании. Ранее Трамп в воскресенье в эфире телеканала Fox News заявил, что система образования в США является "одной из худших в мире", несмотря на рекордные затраты на обучение. Он подчеркнул необходимость передать управление школами на уровень штатов, расширить права родителей в выборе учебных заведений и учебных программ, а также сократить гарантии занятости для учителей. Кроме того, Трамп пригрозил лишить госфинансирования школы, которые, по его мнению, продвигают "марксистские" идеи или неподобающий материал на расовые, гендерные и политические темы. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Дональд Трамп издаст указ об упразднении министерства образования.

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сша, дональд трамп, financial times, fox news, общество , образование