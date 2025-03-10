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"Царевна-Лягушка" возглавила кинопрокат в России и СНГ - 10.03.2025, ПРАЙМ
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"Царевна-Лягушка" возглавила кинопрокат в России и СНГ
"Царевна-Лягушка" возглавила кинопрокат в России и СНГ - 10.03.2025, ПРАЙМ
"Царевна-Лягушка" возглавила кинопрокат в России и СНГ
Сказочная премьера "Царевна-Лягушка" возглавила кинопрокат, заработав 204,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T01:11+0300
2025-03-10T01:11+0300
бизнес
экономика
россия
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Сказочная премьера "Царевна-Лягушка" возглавила кинопрокат, заработав 204,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. Лидер прошлых недель "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта опустился на второе место, собрав 152,3 миллиона рублей. Ретро-детектив с Милошем Биковичем "Красный шелк" оказался на третьей строчке: сборы за уикенд составили 90,6 миллиона рублей. На третьем месте премьера спортивной драмы о великой фигуристке Ирине Родниной - картина "Роднина", заработавшая 77 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает еще одна премьера - боевик с Миллой Йовович "В потерянных землях", собравшая в прокате 44,5 миллиона рублей.
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бизнес, россия, москва, рф, снг
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, СНГ
01:11 10.03.2025
 
"Царевна-Лягушка" возглавила кинопрокат в России и СНГ

Сказочная премьера "Царевна-Лягушка" возглавила кинопрокат в России и СНГ

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Сказочная премьера "Царевна-Лягушка" возглавила кинопрокат, заработав 204,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
Лидер прошлых недель "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта опустился на второе место, собрав 152,3 миллиона рублей.
Ретро-детектив с Милошем Биковичем "Красный шелк" оказался на третьей строчке: сборы за уикенд составили 90,6 миллиона рублей.
На третьем месте премьера спортивной драмы о великой фигуристке Ирине Родниной - картина "Роднина", заработавшая 77 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает еще одна премьера - боевик с Миллой Йовович "В потерянных землях", собравшая в прокате 44,5 миллиона рублей.
 
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