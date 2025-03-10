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ЦБ хочет скорректировать требования к определению стоимости годных остатков

ЦБ хочет скорректировать требования к определению стоимости годных остатков - 10.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ хочет скорректировать требования к определению стоимости годных остатков

Банк России хочет скорректировать требования к определению стоимости годных остатков автомобилей по ОСАГО, в соответствующем проекте указа более детально... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T06:45+0300

2025-03-10T06:45+0300

2025-03-10T07:56+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Банк России хочет скорректировать требования к определению стоимости годных остатков автомобилей по ОСАГО, в соответствующем проекте указа более детально прописан процесс проведения специализированных торгов, действия страховщиков и потерпевших, следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных актов. "Стоимость годных остатков транспортного средства (стоимость, по которой они могут быть реализованы, учитывая затраты на их демонтаж, дефектовку, ремонт, хранение и продажу) определяется путем проведения открытого запроса предложений о цене выкупа годных остатков транспортного средства… на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "интернет", позволяющем провести запрос предложений в отношении годных остатков транспортного средства…, или путем применения расчетного метода", - указывается, в частности, в проекте. Как пояснили РИА Новости в РСА, в автостраховании при определении размера страхового возмещения в случае ДТП со значительным повреждением авто возникают ситуации, когда ремонт стоит дороже, чем сама эта машина до аварии. В этом случае признается так называемая полная гибель транспортного средства, и по ОСАГО должна быть выплачена эта доаварийная стоимость за вычетом стоимости годных остатков. К ним относятся детали, узлы, агрегаты или иные части поврежденного авто, исправные и годные к дальнейшей эксплуатации, которые можно демонтировать. "Действующая редакция положения Банка России от 4 марта 2021 года № 755-П ... (Единая методика) установила требования к определению стоимости годных остатков, но практика показала, что эти требования надо скорректировать. Именно сегодня указано, что эта стоимость должна определяться по данным специализированных торгов, осуществляющих реализацию поврежденных транспортных средств без их разборки и вычленения годных остатков", - сказали там. "В ряде случаев допускается применение расчета стоимости по формуле с применением целого набора коэффициентов, но изменение этой процедуры сейчас не обсуждается. Но торги - это вполне определенные действия, предусмотренные Гражданским кодексом, и в рамках процедуры урегулирования страхового случая по ОСАГО все эти требования выполнить невозможно", - считают в РСА. Необходимо заменить в Единой методике "спецторги" на иную процедуру, в рамках которой будут собираться предложения на покупку годных остатков, на основании этих предложений будет определяться их стоимость и рассчитываться размер возмещения. Здесь необходимо установить массу новых требований, в том числе к действиям страховщика и потерпевшего и к площадкам, на которых будет производиться сбор предложений, и к самой процедуре сбора предложений, которая защищает права и страховщика, и потерпевшего, отметили там же. "Начиная с октября 2023 года РСА направлял различные предложения в Банк России, обсуждал их со страховщиками и с регулятором, и вот сейчас идет обсуждение поправок в Единую методику, опубликованных в виде проекта указания Банка России. Взаимное понимание проблем страховщиками и Банком России, безусловно, имеется, необходимо согласовать и зафиксировать в документе все нюансы реализации необходимых бизнес-процессов", - сказали в союзе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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