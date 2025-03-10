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ЦИК Румынии объяснил, почему отклонил кандидатуру Джеорджеску

ЦИК Румынии объяснил, почему отклонил кандидатуру Джеорджеску - 10.03.2025, ПРАЙМ

ЦИК Румынии объяснил, почему отклонил кандидатуру Джеорджеску

ЦИК Румынии опубликовал мотивировочную часть своего решения об отклонении кандидатуры Кэлина Джеорджеску на выборах, объяснив его тем, что принял во внимание... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T02:08+0300

2025-03-10T02:08+0300

2025-03-10T02:08+0300

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КИШИНЕВ, 10 мар - ПРАЙМ. ЦИК Румынии опубликовал мотивировочную часть своего решения об отклонении кандидатуры Кэлина Джеорджеску на выборах, объяснив его тем, что принял во внимание основные аспекты, уже решенные Конституционным судом. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. "Центральное избирательное бюро не может отдать приоритет анализу формальных аспектов этой кандидатуры в ущерб фундаментальным, уже решенным судом. Более того, если Центральное избирательное бюро не проанализировало бы весь контекст кандидатуры, существует риск того, что при отсутствии последующего поручения Конституционного суда с такой проверкой кандидатура, затронутая существенными недостатками, будет зарегистрирована и пройдет через весь избирательный процесс, так что в конечном итоге Конституционный суд будет поставлен в положение признания недействительными результатов голосования из-за явного отсутствия, существовавшего до подачи кандидатуры, условия ее регистрации", — говорится в решении ЦИК. Поясняется, что кандидатура Кэлина Джеорджеску не соответствует условиям законности, поскольку он "не соблюдая правила избирательной процедуры, нарушил само обязательство ... защищать демократию", которое основано на "справедливых, честных и беспристрастных" выборах. Решение может быть обжаловано в КС Румынии в течение 24 часов. Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы румынского государства. В тот же день было подано две жалобы в КС против этой регистрации. Конституционный суд Румынии сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС. В воскресенье ЦИК Румынии опубликовал решение об отклонении кандидатуры Кэлина Джеорджеску на выборах президента страны, не уточнив причин отказа в регистрации.

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общество , банки, румыния, кишинев, сша, кэлин джеорджеску, конституционный суд, цик, нато