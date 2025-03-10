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ТСП смогут интегрировать свои платежные страницы в универсальный QR-код

ТСП смогут интегрировать свои платежные страницы в универсальный QR-код - 10.03.2025, ПРАЙМ

ТСП смогут интегрировать свои платежные страницы в универсальный QR-код

Банки и их клиенты - торгово-сервисные предприятия (ТСП) - смогут интегрировать в универсальный QR-код собственные платежные страницы, оформленные в фирменном... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T12:19+0300

2025-03-10T12:19+0300

2025-03-10T12:19+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Банки и их клиенты - торгово-сервисные предприятия (ТСП) - смогут интегрировать в универсальный QR-код собственные платежные страницы, оформленные в фирменном стиле организаций, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК). "Банки и ТСП смогут отобразить на своих платежных страницах дополнительную информацию для покупателей. Например, при сканировании универсального QR-кода пользователь увидит не только данные для оплаты, но и информацию о накопленных баллах, бонусах и размере кешбэка. Кроме того, банки и ТСП смогут сохранить на платежных страницах собственный корпоративный стиль: применять фирменные шрифты и цветовые решения для оформления фона и кнопок. При этом на платежной странице сохранятся все способы оплаты - СБП, платежным сервисом, сервисом рассрочки, а в будущем и цифровым рублем", - говорится в сообщении. По словам генерального директора, председателя правления НСПК Дмитрия Дубынина, которые приводятся в сообщении, такая возможность появилась в результате взаимодействия и обсуждений с банками. Пресс-служба подчеркнула, что со своей стороны НСПК подготовила всю необходимую техническую документацию, чтобы облегчить процесс внедрения и передаст ее в ближайшее время банкам. Дубынин также отметил, что НСПК не вводит никаких дополнительных тарифов при подключении к универсальному QR-коду и не влияет на тарифы и комиссии, которые есть у текущих продуктов. Универсальный QR на базе небанковской организации предоставляет всем участникам рынка равные возможности сосредоточиться на создании собственных коммерческих продуктов, минимизируя затраты на инфраструктуру и технологические интеграции. "Например, одним из способов платежа в универсальном QR-коде выступает pay-сервис банка. В этом случае применяются тарифы и условия программ лояльности выбранного клиентом платежного сервиса. Интегрировать платежный сервис в универсальный QR возможно менее чем за месяц, необходимая техническая документация по подключению доступна всем банкам. Договорная, расчетная и операционная модели взаимодействия платежных сервисов с банками-эквайрерами остаются на усмотрение и контроль банков", - приводятся в сообщении слова Дубынина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, нспк