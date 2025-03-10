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"Мир Бизнес Банк" отметил спрос россиян на туристические карты в Иран - 10.03.2025, ПРАЙМ
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"Мир Бизнес Банк" отметил спрос россиян на туристические карты в Иран
"Мир Бизнес Банк" отметил спрос россиян на туристические карты в Иран - 10.03.2025, ПРАЙМ
"Мир Бизнес Банк" отметил спрос россиян на туристические карты в Иран
Интерес к "туристическим" банковским картам, выпускаемым "Мир Бизнес Банком" в России для использования в Иране, возрастает с каждым днем, рассказала РИА... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T08:57+0300
2025-03-10T08:57+0300
иран
тегеран
туризм
финансы
банки
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ТЕГЕРАН, 10 мар – ПРАЙМ. Интерес к "туристическим" банковским картам, выпускаемым "Мир Бизнес Банком" в России для использования в Иране, возрастает с каждым днем, рассказала РИА Новости начальник отдела клиентской поддержки "Мир Бизнес Банка" Ирина Васильченко. "По мере возрастания спроса на поездки в Иран, мы стали получать много запросов на платежные инструменты для расчетов в этой стране... Весной прошлого года Акционерное общество "Мир Бизнес Банк" совместно с ОАО "Банк Мелли Иран" разработали и внедрили услугу "Туристическая карта"... Услуга успешно функционирует. Спрос увеличивается изо дня в день", - сказала Васильченко. По ее словам, туристическая карта представляет собой предоплаченную дебетовую пластиковую карту "Банка Мелли Иран". Заявитель получает ее в России и пополняет рублями, после чего по соглашению с "Банком Мелли Иран" туристическая карта пополняется иранскими риалами. При этом по возвращении в Россию по желанию можно вернуть остаток по карте в рублях. Срок действия такой карты составляет 5 лет. Как утверждает начальник отдела клиентской поддержки "Мир Бизнес Банка", иранское направление в туристической и бизнес-сферах становится популярнее с каждым годом. "Многие туристические агентства за прошедшие два года стали активно развивать как групповые, так и индивидуальные туры. Открываются новые направления перелетов между нашими странами. Кроме того, переориентация бизнеса на иранское направление в разы увеличила посещаемость Ирана российскими предпринимателями", - говорит Васильченко. В середине февраля посол России в Иране Алексей Дедов заявил в интервью РИА Новости, что интеграция платежных систем Shetab и "Мир" станет фактором стимуляции взаимного туристического потока между Ираном и Россией, обеспечивая комфортное пребывание туристов в этих странах. В начале февраля посол Ирана в России Казем Джалали выразил надежду на то, что в 2025 году двусторонние банковские договоренности позволят решить большинство проблем во взаимных расчетах между Москвой и Тегераном. Он отметил, что в 2024 году Москва и Тегеран завершили первую часть процесса соединения платежных систем "Мир" и Shetab. Страны продолжат работу в этом году, сказал журналистам Джалали. Он добавил, что между центральными банками России и Ирана были заключены практические соглашения, в том числе в сфере передачи банковской информации.
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иран, тегеран, туризм, финансы, банки
ИРАН, Тегеран, Туризм, Финансы, Банки
08:57 10.03.2025
 
"Мир Бизнес Банк" отметил спрос россиян на туристические карты в Иран

"Мир Бизнес Банк": растет спрос на банковские карты для использования в Иране

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ТЕГЕРАН, 10 мар – ПРАЙМ. Интерес к "туристическим" банковским картам, выпускаемым "Мир Бизнес Банком" в России для использования в Иране, возрастает с каждым днем, рассказала РИА Новости начальник отдела клиентской поддержки "Мир Бизнес Банка" Ирина Васильченко.
"По мере возрастания спроса на поездки в Иран, мы стали получать много запросов на платежные инструменты для расчетов в этой стране... Весной прошлого года Акционерное общество "Мир Бизнес Банк" совместно с ОАО "Банк Мелли Иран" разработали и внедрили услугу "Туристическая карта"... Услуга успешно функционирует. Спрос увеличивается изо дня в день", - сказала Васильченко.
По ее словам, туристическая карта представляет собой предоплаченную дебетовую пластиковую карту "Банка Мелли Иран". Заявитель получает ее в России и пополняет рублями, после чего по соглашению с "Банком Мелли Иран" туристическая карта пополняется иранскими риалами. При этом по возвращении в Россию по желанию можно вернуть остаток по карте в рублях. Срок действия такой карты составляет 5 лет.
Как утверждает начальник отдела клиентской поддержки "Мир Бизнес Банка", иранское направление в туристической и бизнес-сферах становится популярнее с каждым годом. "Многие туристические агентства за прошедшие два года стали активно развивать как групповые, так и индивидуальные туры. Открываются новые направления перелетов между нашими странами. Кроме того, переориентация бизнеса на иранское направление в разы увеличила посещаемость Ирана российскими предпринимателями", - говорит Васильченко.
В середине февраля посол России в Иране Алексей Дедов заявил в интервью РИА Новости, что интеграция платежных систем Shetab и "Мир" станет фактором стимуляции взаимного туристического потока между Ираном и Россией, обеспечивая комфортное пребывание туристов в этих странах.
В начале февраля посол Ирана в России Казем Джалали выразил надежду на то, что в 2025 году двусторонние банковские договоренности позволят решить большинство проблем во взаимных расчетах между Москвой и Тегераном. Он отметил, что в 2024 году Москва и Тегеран завершили первую часть процесса соединения платежных систем "Мир" и Shetab. Страны продолжат работу в этом году, сказал журналистам Джалали. Он добавил, что между центральными банками России и Ирана были заключены практические соглашения, в том числе в сфере передачи банковской информации.
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