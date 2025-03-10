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Продажи сортового угля по льготным ценам возобновились в Кузбассе

Продажи сортового угля по льготным ценам возобновились в Кузбассе - 10.03.2025, ПРАЙМ

Продажи сортового угля по льготным ценам возобновились в Кузбассе

Продажи сортового угля по льготным ценам возобновились в Кузбассе через "Кузбасстопливосбыт", сообщает пресс-служба правительства региона. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T10:41+0300

2025-03-10T10:41+0300

2025-03-10T11:09+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Продажи сортового угля по льготным ценам возобновились в Кузбассе через "Кузбасстопливосбыт", сообщает пресс-служба правительства региона.В министерстве угольной промышленности региона 4 марта рассказали РИА Новости, что сортовой уголь по льготным ценам в Кузбассе можно будет приобрести во второй половине марта."В Кузбассе начались продажи сортового угля по льготным ценам через "Кузбасстопливосбыт". Оформить заявку на приобретение сортового угля по льготной стоимости с сегодняшнего дня можно уже в восьми муниципалитетах региона", - говорится в сообщении пресс-службы.Как уточнили в правительстве региона, потребность в сортовом угле, реализуемом через "Кузбасстопливосбыт", составляет около 400 тысяч тонн."Чтобы обеспечить людей топливом, мы проводили переговоры с рядом угольных компаний. В результате, необходимый объем был найден. Сейчас продажа сортового угля по льготным ценам на базе ООО "Кузбасстопливосбыт" открыта в Белове, Кемерове, Юрге, Беловском, Кемеровском, Промышленновском, Тайгинском, Юргинском муниципальных округах. До конца недели сортовой уголь по льготной цене появится в оставшихся 11 муниципалитетах, обслуживаемых "Кузбасстопливосбытом". Сейчас кузбасские угольные компании занимаются поставками сортового угля на их склады", - приводятся в сообщении слова губернатора Кемеровской области-Кузбасса Ильи Середюка.В пресс-службе добавили, что 44 категории граждан в регионе имеют право на компенсацию расходов на оплату угля в пределах норматива. В зависимости от категории компенсация за уголь может составлять от 30% до 100% от его стоимости.Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором жители поселка Улус, расположенного в Заводском районе Кемерово, жалуются на то, что им отказали в сортовом угле и предложили отапливать дома рядовым топливом. По словам жителей Улуса, рядовой уголь плохо горит и не греет. Люди просили ответить, когда им вернут сортовой уголь, разобраться в ситуации и помочь со снабжением угольного региона сортовым топливом. На ситуацию отреагировал Середюк, пообещав решить вопрос с поставками сортового угля до конца марта.Вместе с тем в "Кузбасской топливной компании" (КТК) сообщили, что извещали администрацию Кемеровской области с апреля 2024 года о возможных рисках по поставке сортового угля, а с середины прошлого года предлагали властям региона совместную работу по их упреждению и внедрению новых принципов распределения поставок льготного сортового угля, которые администрация Кузбасса реализует в настоящее время. Также в компании отметили, что еще около 20 угольных разрезов и шахт в Кемеровской области также производят сортовой уголь.Как объяснили в министерстве, сообщения от "КТК" поступали, но в них компания, "используя свое монопольное положение, безосновательно настаивала на увеличении стоимости сортового угля, что неизбежно привело бы к росту платы со стороны населения за льготное твердое топливо".В первой половине февраля Середюк заявил, что перебои с поставками кузбассовцам сортового угля по льготным ценам возникли из-за проблем в угольной промышленности. Из регионального бюджета на субсидирование направлено 1,5 миллиарда рублей. Это позволяет удерживать цены на уголь значительно ниже, чем в соседних угледобывающих регионах, где потребители платят полную стоимость угля.В Кузбассе после отказа в поставках сортового угля по льготным ценам населению было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении неустановленного круга лиц из числа руководителей компаний "Кузбасстопливосбыт" и "Кузбасской топливной компании".

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