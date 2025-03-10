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Уиткофф: США надеются на прогресс в сделке по минералам на этой неделе
Уиткофф: США надеются на прогресс в сделке по минералам на этой неделе - 10.03.2025, ПРАЙМ
Уиткофф: США надеются на прогресс в сделке по минералам на этой неделе
Соединенные Штаты надеются на существенный прогресс на текущей неделе в вопросе подписания сделки с Украиной по минералам, "налицо позитивные сигналы", заявил... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T16:39+0300
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ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты надеются на существенный прогресс на текущей неделе в вопросе подписания сделки с Украиной по минералам, "налицо позитивные сигналы", заявил Fox News в понедельник специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. "Все сигналы очень, очень позитивные от (Владимира - ред.) Зеленского и главы администрации Андрея Ермака, от европейцев, и я думаю, что мы едем туда с ожиданием, что мы добьемся существенного прогресса. И поэтому я, конечно, надеюсь на это", - заявил Уиткофф.Телеканал Fox News накануне сообщал, что делегация США направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники передавал, что американская и украинская делегации встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, Соединенные Штаты будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, Уиткофф и государственный секретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит Ермак.
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стив уиткофф, дональд трамп, сша, саудовская аравия, украина
Экономика, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, УКРАИНА
Уиткофф: США надеются на прогресс в сделке по минералам на этой неделе
Уиткофф:США надеются на прогресс в вопросе сделки с Киевом по минералам на этой неделе
ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты надеются на существенный прогресс на текущей неделе в вопросе подписания сделки с Украиной по минералам, "налицо позитивные сигналы", заявил Fox News в понедельник специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
"Все сигналы очень, очень позитивные от (Владимира - ред.) Зеленского и главы администрации Андрея Ермака, от европейцев, и я думаю, что мы едем туда с ожиданием, что мы добьемся существенного прогресса. И поэтому я, конечно, надеюсь на это", - заявил Уиткофф.
Телеканал Fox News накануне сообщал, что делегация США направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники передавал, что американская и украинская делегации встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, Соединенные Штаты будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, Уиткофф и государственный секретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит Ермак.
США угрожали Украине раскрыть коррупцию из-за сделки по минералам, пишет WP