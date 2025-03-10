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Новый раздел о глобальной продбезопасности появился в доктрине России

Новый раздел о глобальной продбезопасности появился в доктрине России - 10.03.2025, ПРАЙМ

Новый раздел о глобальной продбезопасности появился в доктрине России

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым внесены изменения в доктрину продовольственной безопасности РФ – в ней появился раздел... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T23:13+0300

2025-03-10T23:13+0300

2025-03-10T23:13+0300

экономика

владимир путин

россия

продовольствие

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым внесены изменения в доктрину продовольственной безопасности РФ – в ней появился раздел об обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Указ вступает в силу со дня его подписания - 10 марта 2025 года. "Стратегической целью обеспечения глобальной продовольственной безопасности является поддержание стабильности мировых продовольственных рынков на многосторонней и двусторонней основе, в первую очередь, путем сотрудничества с государствами, проводящими конструктивную политику в отношении Российской Федерации", - говорится в разделе под названием "Стратегическая цель и основные задачи обеспечения глобальной продовольственной безопасности". Среди основных задач - развитие внутреннего производства сельхозпродукции, оказание гуманитарной помощи, в первую очередь продовольственной, нуждающимся странам, наращивание международного научно-промышленного сотрудничества в области сельского хозяйства, а также развитие новых рынков сбыта сельхозпродукции и продовольствия. Также в указе значится необходимость укрепления взаимодействия с иностранными государствами и международными организациями в целях реализации совместных проектов и программ с использованием в том числе российских сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, минеральных удобрений и иных материально-технических ресурсов. Кроме того, стоят задачи по развитию безопасной и устойчивой к экономическим воздействиям со стороны недружественных иностранных государств экспортной инфраструктуры, включая сопряжение отечественных платежных систем с платежными системами дружественных стран, заключению двусторонних межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, совершенствованию системы страхования перевозок. Доктрина продовольственной безопасности действует в России с 2010 года. Указом президента от 21 января 2020 года вносилось изменение в методику расчета показателей продовольственной независимости. Так, вместо показателя удельного веса отечественного производства продукции в общем объеме потребляемых пищевых ресурсов предусмотрен международный показатель - показатель самообеспеченности, который рассчитывается как отношение объема отечественного производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления.

https://1prime.ru/20240712/prodyuezopasnost-850034241.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, продовольствие