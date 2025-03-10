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Экс-министр Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости
Экс-министр Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости - 10.03.2025, ПРАЙМ
Экс-министр Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев отменил свое ходатайство о снятии судимости. Об этом агентству РИА Новости заявилив Никулинском... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T09:48+0300
2025-03-10T09:48+0300
2025-03-10T10:11+0300
россия
общество
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев отменил свое ходатайство о снятии судимости. Об этом агентству РИА Новости заявилив Никулинском суде Москвы."В суд поступило ходатайство адвоката, поданное по согласованию с Улюкаевым, об отзыве ходатайства о снятии судимости", - сообщили в суде.Никулинский райсуд сегодня должен был рассмотреть просьбу Улюкаева о снятии судимости.Однако ни сам Улюкаев, ни его адвокат не явились в суд. В результате суд прекратил процесс рассмотрения данного ходатайства."Ходатайство о снятии судимости вернуть заявителю", - огласил решение судья.Закон позволяет суду снять судимость, если осужденный себя возместил нанесенный ущерб и отличился безупречным поведением.В конце 2017 года Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.
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россия, общество , алексей улюкаев
РОССИЯ, Общество , Алексей Улюкаев
Экс-министр Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости
Бывший министр Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев отменил свое ходатайство о снятии судимости. Об этом агентству РИА Новости заявилив Никулинском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство адвоката, поданное по согласованию с Улюкаевым, об отзыве ходатайства о снятии судимости", - сообщили в суде.
Никулинский райсуд сегодня должен был рассмотреть просьбу Улюкаева о снятии судимости.
Однако ни сам Улюкаев, ни его адвокат не явились в суд. В результате суд прекратил процесс рассмотрения данного ходатайства.
"Ходатайство о снятии судимости вернуть заявителю", - огласил решение судья.
Закон позволяет суду снять судимость, если осужденный себя возместил нанесенный ущерб и отличился безупречным поведением.
В конце 2017 года Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.
Суд удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении