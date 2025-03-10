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США официально закрывают 83 процента программ USAID, заявил Рубио
США официально закрывают 83 процента программ USAID, заявил Рубио - 10.03.2025, ПРАЙМ
США официально закрывают 83 процента программ USAID, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после шести недель проверки, США закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID). Об этом он... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T12:12+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после шести недель проверки, США закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID). Об этом он написал в социальной сети Х."После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID", - отметил госсекретарь.Рубио подчеркнул, что около 5,200 контрактов закрываются, так как они не соответствовали или вредили интересам Соединенных Штатов. В результате, бывшие программы будут теперь осуществляться более эффективно под руководством госдепартамента.Ранее департамент эффективности правительства США (DOGE) под руководством Илона Маска, выразил намерение ликвидировать USAID. Маск назвал агентство "преступной организацией" и выразил недовольство его деятельностью.
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технологии, марк рубио, сша, usaid
Политика, Технологии, Марк Рубио, США, USAID
США официально закрывают 83 процента программ USAID, заявил Рубио
Рубио: США после шести недель анализа закрывают 83 процента программ USAID
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после шести недель проверки, США закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID). Об этом он написал в социальной сети Х.
"После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID", - отметил госсекретарь.
Рубио подчеркнул, что около 5,200 контрактов закрываются, так как они не соответствовали или вредили интересам Соединенных Штатов. В результате, бывшие программы будут теперь осуществляться более эффективно под руководством госдепартамента.
Ранее департамент эффективности правительства США (DOGE) под руководством Илона Маска, выразил намерение ликвидировать USAID. Маск назвал агентство "преступной организацией" и выразил недовольство его деятельностью.
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