Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США официально закрывают 83 процента программ USAID, заявил Рубио - 10.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250310/usaid-855628703.html
США официально закрывают 83 процента программ USAID, заявил Рубио
США официально закрывают 83 процента программ USAID, заявил Рубио - 10.03.2025, ПРАЙМ
США официально закрывают 83 процента программ USAID, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после шести недель проверки, США закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID). Об этом он... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T12:12+0300
2025-03-10T12:12+0300
политика
технологии
марк рубио
сша
usaid
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после шести недель проверки, США закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID). Об этом он написал в социальной сети Х."После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID", - отметил госсекретарь.Рубио подчеркнул, что около 5,200 контрактов закрываются, так как они не соответствовали или вредили интересам Соединенных Штатов. В результате, бывшие программы будут теперь осуществляться более эффективно под руководством госдепартамента.Ранее департамент эффективности правительства США (DOGE) под руководством Илона Маска, выразил намерение ликвидировать USAID. Маск назвал агентство "преступной организацией" и выразил недовольство его деятельностью.
https://1prime.ru/20250228/ukraina-855347207.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, марк рубио, сша, usaid
Политика, Технологии, Марк Рубио, США, USAID
12:12 10.03.2025
 
США официально закрывают 83 процента программ USAID, заявил Рубио

Рубио: США после шести недель анализа закрывают 83 процента программ USAID

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после шести недель проверки, США закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID). Об этом он написал в социальной сети Х.
"После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID", - отметил госсекретарь.
Рубио подчеркнул, что около 5,200 контрактов закрываются, так как они не соответствовали или вредили интересам Соединенных Штатов. В результате, бывшие программы будут теперь осуществляться более эффективно под руководством госдепартамента.
Ранее департамент эффективности правительства США (DOGE) под руководством Илона Маска, выразил намерение ликвидировать USAID. Маск назвал агентство "преступной организацией" и выразил недовольство его деятельностью.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
Ряду СМИ на Украине пришлось закрыться после остановки финансирования USAID
28 февраля, 12:39
 
ПолитикаТехнологииМарк РубиоСШАUSAID
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала