Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск оценил решение госдепа США по закрытию программ USAID - 10.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250310/usaid-855639285.html
Маск оценил решение госдепа США по закрытию программ USAID
Маск оценил решение госдепа США по закрытию программ USAID - 10.03.2025, ПРАЙМ
Маск оценил решение госдепа США по закрытию программ USAID
Руководитель департамента госэффективности США (DOGE), бизнесмен Илон Маск поддержал решение государственного департамента по закрытию большей части программ... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T15:46+0300
2025-03-10T15:46+0300
марк рубио
дональд трамп
usaid
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Руководитель департамента госэффективности США (DOGE), бизнесмен Илон Маск поддержал решение государственного департамента по закрытию большей части программ Агентства по международному развитию (USAID), охарактеризовав его как жесткое, но необходимое. Ранее государственый секретарь Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты после шести недель пересмотра официально закрывают 83% программ USAID, подчеркнув, что они расходовали десятки миллиардов долларов на цели, которые не отвечали интересам Вашингтона. "Жесткое, но необходимое решение. Приятно с вами работать", - отметил Маск на своей странице в социальной сети X, комментируя заявление госсекретаря. Маск добавил, что частично USAID должно было бы всегда находиться в ведении госдепартамента. DOGE, который возглавляет Маск, сосредоточил усилия на упразднении USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В публикации в X он отметил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, ненавидящих Америку". Президент Дональд Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре зарубежной помощи, которую выделяет агентство.
https://1prime.ru/20250228/usaid-855367544.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_c572b6915dfcf9337f8e986da47804d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
марк рубио, дональд трамп, usaid, сша
Марк Рубио, Дональд Трамп, USAID, США
15:46 10.03.2025
 
Маск оценил решение госдепа США по закрытию программ USAID

Маск назвал решение госдепа США по закрытию программ USAID жестким, но необходимым

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Руководитель департамента госэффективности США (DOGE), бизнесмен Илон Маск поддержал решение государственного департамента по закрытию большей части программ Агентства по международному развитию (USAID), охарактеризовав его как жесткое, но необходимое.
Ранее государственый секретарь Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты после шести недель пересмотра официально закрывают 83% программ USAID, подчеркнув, что они расходовали десятки миллиардов долларов на цели, которые не отвечали интересам Вашингтона.
"Жесткое, но необходимое решение. Приятно с вами работать", - отметил Маск на своей странице в социальной сети X, комментируя заявление госсекретаря.
USAID больше не будет работать в РФ
США сократили присутствие USAID на Украине, сообщил NBC News
28 февраля, 23:30
Маск добавил, что частично USAID должно было бы всегда находиться в ведении госдепартамента.
DOGE, который возглавляет Маск, сосредоточил усилия на упразднении USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В публикации в X он отметил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, ненавидящих Америку". Президент Дональд Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре зарубежной помощи, которую выделяет агентство.
 
Марк РубиоДональд ТрампUSAIDСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала