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Маск оценил решение госдепа США по закрытию программ USAID
Маск оценил решение госдепа США по закрытию программ USAID - 10.03.2025, ПРАЙМ
Маск оценил решение госдепа США по закрытию программ USAID
Руководитель департамента госэффективности США (DOGE), бизнесмен Илон Маск поддержал решение государственного департамента по закрытию большей части программ... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T15:46+0300
2025-03-10T15:46+0300
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марк рубио
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Руководитель департамента госэффективности США (DOGE), бизнесмен Илон Маск поддержал решение государственного департамента по закрытию большей части программ Агентства по международному развитию (USAID), охарактеризовав его как жесткое, но необходимое. Ранее государственый секретарь Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты после шести недель пересмотра официально закрывают 83% программ USAID, подчеркнув, что они расходовали десятки миллиардов долларов на цели, которые не отвечали интересам Вашингтона. "Жесткое, но необходимое решение. Приятно с вами работать", - отметил Маск на своей странице в социальной сети X, комментируя заявление госсекретаря. Маск добавил, что частично USAID должно было бы всегда находиться в ведении госдепартамента. DOGE, который возглавляет Маск, сосредоточил усилия на упразднении USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В публикации в X он отметил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, ненавидящих Америку". Президент Дональд Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре зарубежной помощи, которую выделяет агентство.
https://1prime.ru/20250228/usaid-855367544.html
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марк рубио, дональд трамп, usaid, сша
Марк Рубио, Дональд Трамп, USAID, США
Маск оценил решение госдепа США по закрытию программ USAID
Маск назвал решение госдепа США по закрытию программ USAID жестким, но необходимым
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Руководитель департамента госэффективности США (DOGE), бизнесмен Илон Маск поддержал решение государственного департамента по закрытию большей части программ Агентства по международному развитию (USAID), охарактеризовав его как жесткое, но необходимое.
Ранее государственый секретарь Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты после шести недель пересмотра официально закрывают 83% программ USAID, подчеркнув, что они расходовали десятки миллиардов долларов на цели, которые не отвечали интересам Вашингтона.
"Жесткое, но необходимое решение. Приятно с вами работать", - отметил Маск на своей странице в социальной сети X, комментируя заявление госсекретаря.
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Маск добавил, что частично USAID должно было бы всегда находиться в ведении госдепартамента.
DOGE, который возглавляет Маск, сосредоточил усилия на упразднении USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В публикации в X он отметил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, ненавидящих Америку". Президент Дональд Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре зарубежной помощи, которую выделяет агентство.