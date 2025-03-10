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Utair в мае запустит рейсы в Анталью из Грозного
Utair в мае запустит рейсы в Анталью из Грозного - 10.03.2025, ПРАЙМ
Utair в мае запустит рейсы в Анталью из Грозного
Авиакомпания Utair 28 мая запускает рейсы в турецкую Анталью из Грозного, сообщает компания. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T12:16+0300
2025-03-10T12:16+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair 28 мая запускает рейсы в турецкую Анталью из Грозного, сообщает компания. "С 28 мая Utair запускает рейсы в Анталью из Грозного. Полеты будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам", - рассказали в Utair. Время в пути составит 2 часа 50 минут. Также к лету Utair запустит рейсы в Анталью из Москвы, Сургута и Тюмени. В группу "ЮТэйр" (Utair) входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.
https://1prime.ru/20250221/aeroflot-855132290.html
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анталья, грозный, ютэйр
Utair в мае запустит рейсы в Анталью из Грозного
Utair 28 мая запускает рейсы в Анталью из Грозного
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair 28 мая запускает рейсы в турецкую Анталью из Грозного, сообщает компания.
"С 28 мая Utair запускает рейсы в Анталью из Грозного. Полеты будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам", - рассказали в Utair.
Время в пути составит 2 часа 50 минут. Также к лету Utair запустит рейсы в Анталью из Москвы, Сургута и Тюмени.
В группу "ЮТэйр" (Utair) входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.
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