https://1prime.ru/20250310/utair-855629290.html

Utair в мае запустит рейсы в Анталью из Грозного

Utair в мае запустит рейсы в Анталью из Грозного - 10.03.2025, ПРАЙМ

Utair в мае запустит рейсы в Анталью из Грозного

Авиакомпания Utair 28 мая запускает рейсы в турецкую Анталью из Грозного, сообщает компания. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T12:16+0300

2025-03-10T12:16+0300

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анталья

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair 28 мая запускает рейсы в турецкую Анталью из Грозного, сообщает компания. "С 28 мая Utair запускает рейсы в Анталью из Грозного. Полеты будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам", - рассказали в Utair. Время в пути составит 2 часа 50 минут. Также к лету Utair запустит рейсы в Анталью из Москвы, Сургута и Тюмени. В группу "ЮТэйр" (Utair) входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.

https://1prime.ru/20250221/aeroflot-855132290.html

анталья

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анталья, грозный, ютэйр