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Utair в мае запустит рейсы в Анталью из Грозного - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Utair в мае запустит рейсы в Анталью из Грозного
Utair в мае запустит рейсы в Анталью из Грозного - 10.03.2025, ПРАЙМ
Utair в мае запустит рейсы в Анталью из Грозного
Авиакомпания Utair 28 мая запускает рейсы в турецкую Анталью из Грозного, сообщает компания. | 10.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair 28 мая запускает рейсы в турецкую Анталью из Грозного, сообщает компания. "С 28 мая Utair запускает рейсы в Анталью из Грозного. Полеты будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам", - рассказали в Utair. Время в пути составит 2 часа 50 минут. Также к лету Utair запустит рейсы в Анталью из Москвы, Сургута и Тюмени. В группу "ЮТэйр" (Utair) входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.
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анталья, грозный, ютэйр
Анталья, Грозный, ЮТэйр
12:16 10.03.2025
 
Utair в мае запустит рейсы в Анталью из Грозного

Utair 28 мая запускает рейсы в Анталью из Грозного

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Боинг 737
Самолет Боинг 737 - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair 28 мая запускает рейсы в турецкую Анталью из Грозного, сообщает компания.
"С 28 мая Utair запускает рейсы в Анталью из Грозного. Полеты будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам", - рассказали в Utair.
Время в пути составит 2 часа 50 минут. Также к лету Utair запустит рейсы в Анталью из Москвы, Сургута и Тюмени.
В группу "ЮТэйр" (Utair) входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.
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