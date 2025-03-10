https://1prime.ru/20250310/vojny-855613071.html

Аналитик: торговые войны Трампа укрепят отношения Турции и России

Аналитик: торговые войны Трампа укрепят отношения Турции и России - 10.03.2025, ПРАЙМ

Аналитик: торговые войны Трампа укрепят отношения Турции и России

Торговые войны президента США Дональда Трампа приведут к укреплению отношений Турции и России, так как хозяин Белого дома известен своей непредсказуемостью,... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T03:47+0300

2025-03-10T03:47+0300

2025-03-10T03:47+0300

мировая экономика

экономика

запад

москва

рф

дональд трамп

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855613071.jpg?1741567666

АНКАРА, 10 мар – ПРАЙМ. Торговые войны президента США Дональда Трампа приведут к укреплению отношений Турции и России, так как хозяин Белого дома известен своей непредсказуемостью, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты. "Давайте не будем забывать, что самый предсказуемый аспект (Дональда) Трампа - это то, что он непредсказуем. Другими словами, вы не можете знать, что случится с вами завтра по вине Трампа и его команды. Поэтому отношения между (Тайипом) Эрдоганом и (Владимиром) Путиным останутся стабильными. Расширение и ужесточение торговых войн Трампа означает рост и углубление турецко-российских отношений. Турецко-российские отношения, которые не пошатнулись из-за Украины, не будут разрушены в течение четырехлетнего срока Трампа", - сказал эксперт. Смягчение санкций США против РФ позитивно отразилось бы на торговле и способствовало бы решению проблем с банковскими переводами, но Анкара не проинформирована о конкретных намерениях в этом направлении, заявил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям, заявлял ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

запад

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, москва, рф, дональд трамп, владимир путин, реджеп тайип эрдоган