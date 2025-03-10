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В Курской области уничтожили личный состав и технику ВСУ
В Курской области уничтожили личный состав и технику ВСУ - 10.03.2025, ПРАЙМ
В Курской области уничтожили личный состав и технику ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T05:15+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
"Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
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РОССИЯ, Общество , Экономика, РФ, МОСКВА, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, Минобороны РФ, ВС РФ
В Курской области уничтожили личный состав и технику ВСУ
Минобороны: вертолет Ка-52М уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
"Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.