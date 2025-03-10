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В Курской области уничтожили личный состав и технику ВСУ - 10.03.2025, ПРАЙМ
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В Курской области уничтожили личный состав и технику ВСУ
В Курской области уничтожили личный состав и технику ВСУ - 10.03.2025, ПРАЙМ
В Курской области уничтожили личный состав и технику ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T05:15+0300
2025-03-10T05:15+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении. Уточняется, что экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
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РОССИЯ, Общество , Экономика, РФ, МОСКВА, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, Минобороны РФ, ВС РФ
05:15 10.03.2025
 
В Курской области уничтожили личный состав и технику ВСУ

Минобороны: вертолет Ка-52М уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
"Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФМОСКВАВалерий ГерасимовВладимир ПутинВСУМинобороны РФВС РФ
 
 
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