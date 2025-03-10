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ВТБ прогнозирует переток денег со вкладов на накопительные счета
ВТБ прогнозирует переток денег со вкладов на накопительные счета - 10.03.2025, ПРАЙМ
ВТБ прогнозирует переток денег со вкладов на накопительные счета
ВТБ прогнозирует, что в условиях снижающихся ставок по вкладам во втором полугодии произойдет переток денег со вкладов на накопительные счета, сообщили РИА... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T06:30+0300
2025-03-10T06:30+0300
2025-03-10T06:30+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует, что в условиях снижающихся ставок по вкладам во втором полугодии произойдет переток денег со вкладов на накопительные счета, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"По нашей оценке, весной у российских вкладчиков еще будет возможность разместить свои средства под 19-20% годовых. Во втором полугодии мы не исключаем смены тренда. В условиях снижающихся ставок по вкладам средства начнут постепенно перетекать на накопительные счета", - сказано в сообщении.
Также по мнению банка, в течение первого полугодия ключевая ставка сохранится на "экстравысоком уровне", что обеспечит значительную доходность по накопительным продуктам. "Мы не прогнозируем существенного снижения доходности по вкладам в этот период, но определенная коррекция, в зависимости от решений регулятора, возможна", - добавили в пресс-службе.
На сегодняшний день максимальную ставку – 21% годовых – ВТБ предлагает по депозитам на срок 6 и 12 месяцев, а по накопительному счету первые три месяца максимальная ставка составляет 23% годовых.
Вместе с тем, Сбербанк в пятницу снизил ставки по вкладам, максимальная теперь составляет 21% годовых на сроках пять и шесть месяцев, а по накопительному счету, наоборот повысил, на 4 процентных пункта - до 22% годовых при условии, что клиент открывает его впервые.
Согласно данным на сайте Газпромбанка, максимальная ставка по вкладу в банке составляет 22,3% годовых на срок 7 месяцев, а максимальная ставка по накопительному счету первые два месяца составляет 24% годовых.
В Альфа-банке максимальную ставку по вкладу - 20% годовых - можно получить по депозитам сроком от трех месяцев до года. Максимальная ставка по накопительному счету 21% доступна первые два месяца, следует из данных на сайте банка.
В Россельхозбанке максимальная ставка по вкладу на сегодняшний день - 22% годовых, по накопительному счету 20% годовых вне зависимости от срока.
Т-банк предлагает максимальную доходность по вкладу на уровне 21% годовых, по накопительному счету - 17% годовых.
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Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк
ВТБ прогнозирует переток денег со вкладов на накопительные счета
ВТБ прогнозирует переток денег со вкладов на накопительные счета во втором полугодии
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует, что в условиях снижающихся ставок по вкладам во втором полугодии произойдет переток денег со вкладов на накопительные счета, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"По нашей оценке, весной у российских вкладчиков еще будет возможность разместить свои средства под 19-20% годовых. Во втором полугодии мы не исключаем смены тренда. В условиях снижающихся ставок по вкладам средства начнут постепенно перетекать на накопительные счета", - сказано в сообщении.
Также по мнению банка, в течение первого полугодия ключевая ставка сохранится на "экстравысоком уровне", что обеспечит значительную доходность по накопительным продуктам. "Мы не прогнозируем существенного снижения доходности по вкладам в этот период, но определенная коррекция, в зависимости от решений регулятора, возможна", - добавили в пресс-службе.
На сегодняшний день максимальную ставку – 21% годовых – ВТБ предлагает по депозитам на срок 6 и 12 месяцев, а по накопительному счету первые три месяца максимальная ставка составляет 23% годовых.
Вместе с тем, Сбербанк в пятницу снизил ставки по вкладам, максимальная теперь составляет 21% годовых на сроках пять и шесть месяцев, а по накопительному счету, наоборот повысил, на 4 процентных пункта - до 22% годовых при условии, что клиент открывает его впервые.
Согласно данным на сайте Газпромбанка, максимальная ставка по вкладу в банке составляет 22,3% годовых на срок 7 месяцев, а максимальная ставка по накопительному счету первые два месяца составляет 24% годовых.
В Альфа-банке максимальную ставку по вкладу - 20% годовых - можно получить по депозитам сроком от трех месяцев до года. Максимальная ставка по накопительному счету 21% доступна первые два месяца, следует из данных на сайте банка.
В Россельхозбанке максимальная ставка по вкладу на сегодняшний день - 22% годовых, по накопительному счету 20% годовых вне зависимости от срока.
Т-банк предлагает максимальную доходность по вкладу на уровне 21% годовых, по накопительному счету - 17% годовых.