https://1prime.ru/20250310/wildberries-855630907.html

Wildberries изучает идею ресейла товаров, ранее приобретенных на платформе

Wildberries изучает идею ресейла товаров, ранее приобретенных на платформе - 10.03.2025, ПРАЙМ

Wildberries изучает идею ресейла товаров, ранее приобретенных на платформе

Wildberries обсуждает возможность ресейла товаров, приобретенных пользователями на платформе, однако пока что проект не прошел стадии согласования и находится... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T12:33+0300

2025-03-10T12:33+0300

2025-03-10T12:33+0300

wildberries

технологии

бизнес

авито

юла

маркетплейс

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Wildberries обсуждает возможность ресейла товаров, приобретенных пользователями на платформе, однако пока что проект не прошел стадии согласования и находится на уровне идеи, рассказали РИА Новости в компании. "В настоящее время идет обсуждение возможности тестирования внутри Wildberries сервиса ресейла для пользователей, когда они могут продать товары, приобретенные на платформе. Однако пока такой проект не прошел необходимых согласований, так что находится по сути на уровне идеи", - сообщили в пресс-службе. Там также добавили, что в ближайших планах компании нет создания классифайда - онлайн-сервиса, где собраны различные объявления от частных лиц и компаний (по такой модели работают, например, "Авито" и "Юла"). "Мы рассматриваем возможность запуска различных сервисов для покупателей и продавцов маркетплейса. В ближайших планах компании нет запуска классифайда", - сообщили в компании. Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источника на рынке электронной коммерции и собеседника, близкого к маркетплейсу, написала, что Wildberries разработал сервис для продажи подержанных товаров. По данным издания, внутри компании новое направление называют "аналогом "Авито", а запуск классифайда - "главной задачей компании"; проект "находится в высокой степени готовности", также отмечала газета.

https://1prime.ru/20250302/wildberries-855388080.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, технологии, бизнес, авито, юла, маркетплейс