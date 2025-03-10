https://1prime.ru/20250310/wildberries-855630907.html
Wildberries изучает идею ресейла товаров, ранее приобретенных на платформе
Wildberries изучает идею ресейла товаров, ранее приобретенных на платформе - 10.03.2025, ПРАЙМ
Wildberries изучает идею ресейла товаров, ранее приобретенных на платформе
Wildberries обсуждает возможность ресейла товаров, приобретенных пользователями на платформе, однако пока что проект не прошел стадии согласования и находится... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T12:33+0300
2025-03-10T12:33+0300
2025-03-10T12:33+0300
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технологии
бизнес
авито
юла
маркетплейс
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Wildberries обсуждает возможность ресейла товаров, приобретенных пользователями на платформе, однако пока что проект не прошел стадии согласования и находится на уровне идеи, рассказали РИА Новости в компании. "В настоящее время идет обсуждение возможности тестирования внутри Wildberries сервиса ресейла для пользователей, когда они могут продать товары, приобретенные на платформе. Однако пока такой проект не прошел необходимых согласований, так что находится по сути на уровне идеи", - сообщили в пресс-службе. Там также добавили, что в ближайших планах компании нет создания классифайда - онлайн-сервиса, где собраны различные объявления от частных лиц и компаний (по такой модели работают, например, "Авито" и "Юла"). "Мы рассматриваем возможность запуска различных сервисов для покупателей и продавцов маркетплейса. В ближайших планах компании нет запуска классифайда", - сообщили в компании. Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источника на рынке электронной коммерции и собеседника, близкого к маркетплейсу, написала, что Wildberries разработал сервис для продажи подержанных товаров. По данным издания, внутри компании новое направление называют "аналогом "Авито", а запуск классифайда - "главной задачей компании"; проект "находится в высокой степени готовности", также отмечала газета.
https://1prime.ru/20250302/wildberries-855388080.html
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wildberries, технологии, бизнес, авито, юла, маркетплейс
Wildberries, Технологии, Бизнес, Авито, Юла, маркетплейс
Wildberries изучает идею ресейла товаров, ранее приобретенных на платформе
Wildberries тестирует сервис ресейла приобретенных на маркетплейсе товаров
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Wildberries обсуждает возможность ресейла товаров, приобретенных пользователями на платформе, однако пока что проект не прошел стадии согласования и находится на уровне идеи, рассказали РИА Новости в компании.
"В настоящее время идет обсуждение возможности тестирования внутри Wildberries сервиса ресейла для пользователей, когда они могут продать товары, приобретенные на платформе. Однако пока такой проект не прошел необходимых согласований, так что находится по сути на уровне идеи", - сообщили в пресс-службе.
Там также добавили, что в ближайших планах компании нет создания классифайда - онлайн-сервиса, где собраны различные объявления от частных лиц и компаний (по такой модели работают, например, "Авито" и "Юла").
"Мы рассматриваем возможность запуска различных сервисов для покупателей и продавцов маркетплейса. В ближайших планах компании нет запуска классифайда", - сообщили в компании.
Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источника на рынке электронной коммерции и собеседника, близкого к маркетплейсу, написала, что Wildberries разработал сервис для продажи подержанных товаров. По данным издания, внутри компании новое направление называют "аналогом "Авито", а запуск классифайда - "главной задачей компании"; проект "находится в высокой степени готовности", также отмечала газета.
Суд вынес приговор работнику ПВЗ Wildberries за хищение отмененных товаров