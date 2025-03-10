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Wildberries запустит новый сервис по доставке посылок между ПВЗ
Wildberries запустит новый сервис по доставке посылок между ПВЗ - 10.03.2025, ПРАЙМ
Wildberries запустит новый сервис по доставке посылок между ПВЗ
Wildberries запускает сервис WB Track, который позволяет отправлять посылки между пунктами выдачи заказов (ПВЗ), сейчас эта функция тестируется для отправлений... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T14:40+0300
2025-03-10T14:40+0300
2025-03-10T14:40+0300
wildberries
бизнес
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доставка
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Wildberries запускает сервис WB Track, который позволяет отправлять посылки между пунктами выдачи заказов (ПВЗ), сейчас эта функция тестируется для отправлений из ста ПВЗ маркетплейса в Москве в другие регионы России, сообщила компания. "Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) запускает новый сервис WB Track, позволяющий клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов. В настоящее время услуга доступна в пилотном режиме для отправлений из 100 ПВЗ Wildberries в Москве в другие регионы России. Уже в ближайшие месяцы сервис начнет активно расширяться на всю сеть пунктов выдачи маркетплейса в стране", - говорится в релизе. Чтобы отправить посылку, нужно сказать менеджеру ПВЗ адрес конечного пункта, оценить стоимость вложения, а также внести данные получателя. После измерения отправления менеджер оценит стоимость и сроки доставки, клиенту нужно будет проверить данные через приложение и там же совершить оплату. Цена доставки зависит от направления и габаритов отправления. Например, доставка из Москвы в Санкт-Петербург займет один день, а в Хабаровск - около восьми дней. "Мы стремимся предложить клиентам удобный и доступный сервис для отправки посылок, который позволит делать это быстро и без лишних сложностей. Уже сейчас мы видим большой интерес к новому сервису, и наша цель - максимально оперативно масштабировать его на всю сеть ПВЗ. В ближайшем будущем мы планируем внедрить дополнительные возможности, чтобы сделать отправку посылок еще удобнее для пользователей", - прокомментировал руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries & Russ Максим Ким. На сегодняшний день сеть компании включает почти 60 тысяч пунктов выдачи заказов в России и странах СНГ. Как добавили в Wildberries, до конца 2025 года планируется подключить к WB Track всю сеть, что сделает услугу максимально доступной для клиентов.
https://1prime.ru/20250302/wildberries-855388080.html
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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wildberries, бизнес, посылки, пвз, доставка, доставка товаров
Wildberries, Бизнес, посылки, ПВЗ, доставка, доставка товаров
Wildberries запустит новый сервис по доставке посылок между ПВЗ
Wildberries позволит отправлять посылки между пунктами выдачи заказов
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Wildberries запускает сервис WB Track, который позволяет отправлять посылки между пунктами выдачи заказов (ПВЗ), сейчас эта функция тестируется для отправлений из ста ПВЗ маркетплейса в Москве в другие регионы России, сообщила компания.
"Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) запускает новый сервис WB Track, позволяющий клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов. В настоящее время услуга доступна в пилотном режиме для отправлений из 100 ПВЗ Wildberries в Москве в другие регионы России. Уже в ближайшие месяцы сервис начнет активно расширяться на всю сеть пунктов выдачи маркетплейса в стране", - говорится в релизе.
Чтобы отправить посылку, нужно сказать менеджеру ПВЗ адрес конечного пункта, оценить стоимость вложения, а также внести данные получателя. После измерения отправления менеджер оценит стоимость и сроки доставки, клиенту нужно будет проверить данные через приложение и там же совершить оплату.
Цена доставки зависит от направления и габаритов отправления. Например, доставка из Москвы в Санкт-Петербург займет один день, а в Хабаровск - около восьми дней.
"Мы стремимся предложить клиентам удобный и доступный сервис для отправки посылок, который позволит делать это быстро и без лишних сложностей. Уже сейчас мы видим большой интерес к новому сервису, и наша цель - максимально оперативно масштабировать его на всю сеть ПВЗ. В ближайшем будущем мы планируем внедрить дополнительные возможности, чтобы сделать отправку посылок еще удобнее для пользователей", - прокомментировал руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries & Russ Максим Ким.
На сегодняшний день сеть компании включает почти 60 тысяч пунктов выдачи заказов в России и странах СНГ. Как добавили в Wildberries, до конца 2025 года планируется подключить к WB Track всю сеть, что сделает услугу максимально доступной для клиентов.
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