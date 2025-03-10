Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония провела первый тендер продаж риса из государственных запасов - 10.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250310/yaponiya-855615988.html
Япония провела первый тендер продаж риса из государственных запасов
Япония провела первый тендер продаж риса из государственных запасов - 10.03.2025, ПРАЙМ
Япония провела первый тендер продаж риса из государственных запасов
Министерство сельского хозяйства Японии провело первый раунд тендера продаж риса из государственных запасов, сообщило агентство Киодо. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T08:06+0300
2025-03-10T08:06+0300
экономика
япония
сельское хозяйство
мировая экономика
рис
https://cdnn.1prime.ru/img/76046/17/760461754_0:30:597:365_1920x0_80_0_0_a250c04a58f73882779efb87d17a48c1.jpg
ТОКИО, 10 мар – ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства Японии провело первый раунд тендера продаж риса из государственных запасов, сообщило агентство Киодо. Продаже подлежали 150 тысяч тонн риса из урожаев прошлого и позапрошлого годов. Продажи проходили в форме аукциона – рис поступит в компании, предложившие самые высокие цены. Рис, который не удалось продать в понедельник, будет повторно выставляться на торги до 12 марта. Рис поступит на прилавки в середине марта. Это первый случай продажи риса из запасов с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках. Проблемы с рисом возникли летом прошлого года – тогда это объяснялось возникшими опасениями крупного землетрясения в районе разлома Нанкай. Однако когда эти опасения были сняты, рис появился на прилавках, но стала резко расти его цена. Цены на рис в прошлом году выросли на 60%, что стало самым высоким показателем с 1971 года с начала ведения подобной статистики, а в феврале этого года – на 90% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Правительство отмечало, что несмотря на то, что риса произведено больше, чем в предыдущем году, в крупные компании-поставщики на рынок рис не поступает, в связи с чем есть перебои в поставках. В качестве возможной причины этого называют то, что мелкооптовые торговцы придерживают рис в ожидании роста цен. Всего правительство решило выставить на продажу 210 тысяч тонн, в понедельник прошли первые торги. Ранее правительство отмечало, что будет наблюдать за ситуацией на рынке и в случае необходимости увеличит количество риса из государственного резерва, предназначенного для продажи.
https://1prime.ru/20250306/ukraina-855523446.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76046/17/760461754_34:0:561:395_1920x0_80_0_0_18a36e8ad53cb4510a23351a90dff67e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония, сельское хозяйство, мировая экономика, рис
Экономика, ЯПОНИЯ, Сельское хозяйство, Мировая экономика, рис
08:06 10.03.2025
 
Япония провела первый тендер продаж риса из государственных запасов

В Японии состоялся первый тендер продаж риса из госзапаса объемом 150 тысяч тонн

© www.boreas-online.comрис
рис
© www.boreas-online.com
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 10 мар – ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства Японии провело первый раунд тендера продаж риса из государственных запасов, сообщило агентство Киодо.
Продаже подлежали 150 тысяч тонн риса из урожаев прошлого и позапрошлого годов.
Продажи проходили в форме аукциона – рис поступит в компании, предложившие самые высокие цены. Рис, который не удалось продать в понедельник, будет повторно выставляться на торги до 12 марта. Рис поступит на прилавки в середине марта.
Это первый случай продажи риса из запасов с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках. Проблемы с рисом возникли летом прошлого года – тогда это объяснялось возникшими опасениями крупного землетрясения в районе разлома Нанкай. Однако когда эти опасения были сняты, рис появился на прилавках, но стала резко расти его цена.
Цены на рис в прошлом году выросли на 60%, что стало самым высоким показателем с 1971 года с начала ведения подобной статистики, а в феврале этого года – на 90% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Правительство отмечало, что несмотря на то, что риса произведено больше, чем в предыдущем году, в крупные компании-поставщики на рынок рис не поступает, в связи с чем есть перебои в поставках. В качестве возможной причины этого называют то, что мелкооптовые торговцы придерживают рис в ожидании роста цен.
Всего правительство решило выставить на продажу 210 тысяч тонн, в понедельник прошли первые торги.
Ранее правительство отмечало, что будет наблюдать за ситуацией на рынке и в случае необходимости увеличит количество риса из государственного резерва, предназначенного для продажи.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
В Японии рассказали, сколько продержится Украина без помощи США
6 марта, 10:34
 
ЭкономикаЯПОНИЯСельское хозяйствоМировая экономикарис
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала