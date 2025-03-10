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Япония провела первый тендер продаж риса из государственных запасов
Япония провела первый тендер продаж риса из государственных запасов - 10.03.2025, ПРАЙМ
Япония провела первый тендер продаж риса из государственных запасов
Министерство сельского хозяйства Японии провело первый раунд тендера продаж риса из государственных запасов, сообщило агентство Киодо. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T08:06+0300
2025-03-10T08:06+0300
2025-03-10T08:06+0300
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ТОКИО, 10 мар – ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства Японии провело первый раунд тендера продаж риса из государственных запасов, сообщило агентство Киодо. Продаже подлежали 150 тысяч тонн риса из урожаев прошлого и позапрошлого годов. Продажи проходили в форме аукциона – рис поступит в компании, предложившие самые высокие цены. Рис, который не удалось продать в понедельник, будет повторно выставляться на торги до 12 марта. Рис поступит на прилавки в середине марта. Это первый случай продажи риса из запасов с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках. Проблемы с рисом возникли летом прошлого года – тогда это объяснялось возникшими опасениями крупного землетрясения в районе разлома Нанкай. Однако когда эти опасения были сняты, рис появился на прилавках, но стала резко расти его цена. Цены на рис в прошлом году выросли на 60%, что стало самым высоким показателем с 1971 года с начала ведения подобной статистики, а в феврале этого года – на 90% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Правительство отмечало, что несмотря на то, что риса произведено больше, чем в предыдущем году, в крупные компании-поставщики на рынок рис не поступает, в связи с чем есть перебои в поставках. В качестве возможной причины этого называют то, что мелкооптовые торговцы придерживают рис в ожидании роста цен. Всего правительство решило выставить на продажу 210 тысяч тонн, в понедельник прошли первые торги. Ранее правительство отмечало, что будет наблюдать за ситуацией на рынке и в случае необходимости увеличит количество риса из государственного резерва, предназначенного для продажи.
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япония, сельское хозяйство, мировая экономика, рис
Экономика, ЯПОНИЯ, Сельское хозяйство, Мировая экономика, рис
Япония провела первый тендер продаж риса из государственных запасов
В Японии состоялся первый тендер продаж риса из госзапаса объемом 150 тысяч тонн
ТОКИО, 10 мар – ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства Японии провело первый раунд тендера продаж риса из государственных запасов, сообщило агентство Киодо.
Продаже подлежали 150 тысяч тонн риса из урожаев прошлого и позапрошлого годов.
Продажи проходили в форме аукциона – рис поступит в компании, предложившие самые высокие цены. Рис, который не удалось продать в понедельник, будет повторно выставляться на торги до 12 марта. Рис поступит на прилавки в середине марта.
Это первый случай продажи риса из запасов с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках. Проблемы с рисом возникли летом прошлого года – тогда это объяснялось возникшими опасениями крупного землетрясения в районе разлома Нанкай. Однако когда эти опасения были сняты, рис появился на прилавках, но стала резко расти его цена.
Цены на рис в прошлом году выросли на 60%, что стало самым высоким показателем с 1971 года с начала ведения подобной статистики, а в феврале этого года – на 90% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Правительство отмечало, что несмотря на то, что риса произведено больше, чем в предыдущем году, в крупные компании-поставщики на рынок рис не поступает, в связи с чем есть перебои в поставках. В качестве возможной причины этого называют то, что мелкооптовые торговцы придерживают рис в ожидании роста цен.
Всего правительство решило выставить на продажу 210 тысяч тонн, в понедельник прошли первые торги.
Ранее правительство отмечало, что будет наблюдать за ситуацией на рынке и в случае необходимости увеличит количество риса из государственного резерва, предназначенного для продажи.
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