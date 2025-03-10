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Россия сократила импорт куриного яйца с начала года на 15%, до 144 млн штук
Россия сократила импорт куриного яйца с начала года на 15%, до 144 млн штук - 10.03.2025, ПРАЙМ
Россия сократила импорт куриного яйца с начала года на 15%, до 144 млн штук
Россия сократила импорт пищевого куриного яйца с начала 2025 года на 15%, до 144,2 миллиона штук, в том числе за счет роста отечественного производства,... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T14:23+0300
2025-03-10T14:23+0300
2025-03-10T14:23+0300
экономика
яйца
сельхозпродукция
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Россия сократила импорт пищевого куриного яйца с начала 2025 года на 15%, до 144,2 миллиона штук, в том числе за счет роста отечественного производства, сообщает Россельхознадзор. По данным ФГИС "ВетИС" (информационная система в области ветеринарии) на 7 марта 2025 года, которые приводятся в сообщении, в Россию с начала текущего года ввезено 144,2 миллиона штук яиц против 170,5 миллиона за аналогичный период прошлого года. Как отмечается, снижение связано с увеличением собственного производства куриных яиц в РФ. "Производство пищевых яиц на птицеводческих предприятиях России выросло с 3,173 миллиарда штук в январе 2024 года до 3,355 миллиарда штук в январе 2025 года", - пояснили в ведомстве.
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яйца, сельхозпродукция
Экономика, яйца, сельхозпродукция
Россия сократила импорт куриного яйца с начала года на 15%, до 144 млн штук
Россельхознадзор: РФ сократила импорт куриного яйца с начала года на 15%, до 144 млн штук
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Россия сократила импорт пищевого куриного яйца с начала 2025 года на 15%, до 144,2 миллиона штук, в том числе за счет роста отечественного производства, сообщает Россельхознадзор.
По данным ФГИС "ВетИС" (информационная система в области ветеринарии) на 7 марта 2025 года, которые приводятся в сообщении, в Россию с начала текущего года ввезено 144,2 миллиона штук яиц против 170,5 миллиона за аналогичный период прошлого года.
Как отмечается, снижение связано с увеличением собственного производства куриных яиц в РФ. "Производство пищевых яиц на птицеводческих предприятиях России выросло с 3,173 миллиарда штук в январе 2024 года до 3,355 миллиарда штук в январе 2025 года", - пояснили в ведомстве.
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