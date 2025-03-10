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Бразилия практически вдвое увеличит экспорт яиц в США

Бразилия практически вдвое увеличит экспорт яиц в США - 10.03.2025, ПРАЙМ

Бразилия практически вдвое увеличит экспорт яиц в США

Бразилия готовится увеличить объем экспорта яиц практически вдвое главным образом из-за закупок США, которые испытывают дефицит этого продукта, передает... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T16:11+0300

2025-03-10T16:11+0300

2025-03-10T16:11+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Бразилия готовится увеличить объем экспорта яиц практически вдвое главным образом из-за закупок США, которые испытывают дефицит этого продукта, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главу Бразильской ассоциации производителей животного белка (ABPA) Рикарду Сантина. Ранее агентство сообщало, что США на фоне роста розничных цен на яйца в стране испытывают трудности с поиском этого товара для импорта. По информации Блумберг, США необходимо импортировать от 70 до 100 миллионов яиц в ближайшие два месяца. Торговые группы в Польше, Франции и Индонезии сообщили о запросах со стороны американских посольств и минсельхоза США о поставках яиц на экспорт. "Бразилия готовится увеличить экспорт яиц, поскольку США столкнулись с их нехваткой... ABPA... пересматривает прогноз по зарубежным поставкам яиц на 2025 год, повышая его до 35 тысяч тонн, что почти вдвое выше прошлогодних 18 тысяч тонн", - говорится в сообщении агентства. Как рассказал Сантин агентству, ассоциация приняла решение увеличить экспорт яиц главным образом из-за начала закупок их Штатами с начала 2025 года. Он также подчеркнул, что в 2025 году США стали разрешать американским компаниям закупать бразильские яйца для приготовления еды. Власти США ранее объяснили птичьим гриппом дефицит яиц, вызвавший рост цен. Розничные цены на яйца в США в текущем году вырастут на 41,1%, следует из прогноза американского министерства сельского хозяйства. Согласно отчету министерства, в январе розничные цены на яйца выросли на 13,8%, в декабре был зафиксирован рост в 8,4%. Отмечается, что из-за распространившегося в стране птичьего гриппа в январе пострадали около 18,8 миллиона коммерческих несушек, что стало самым высоким месячным показателем с момента начала вспышки болезни в 2022 году.

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бразилия, сша, bloomberg, мировая экономика, яйца, цены на яйца, экспорт