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Эксперт объяснил, почему дефляция в Китае не скажется на юане - 10.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250310/yuan-855619232.html
Эксперт объяснил, почему дефляция в Китае не скажется на юане
Эксперт объяснил, почему дефляция в Китае не скажется на юане - 10.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему дефляция в Китае не скажется на юане
Дефляция в Китае не сможет сильно укрепить курс юаня на форексе, поскольку будет компенсирована потенциальным ухудшением торгового баланса КНР в ближайшие... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T09:49+0300
2025-03-10T09:49+0300
экономика
рынки
китай
сша
мировая экономика
юань
дефляция
торговый баланс
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Дефляция в Китае не сможет сильно укрепить курс юаня на форексе, поскольку будет компенсирована потенциальным ухудшением торгового баланса КНР в ближайшие месяцы, прокомментировал РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Динамика потребительских цен в Китае в феврале составила -0,2% в месячном выражении и -0,7% в годовом, а накопленная с начала года динамика (в январе-феврале) равнялась -0,1% в годовом исчислении, отметил эксперт. "Дефляция может способствовать укреплению юаня, однако потенциальное ухудшение торгового баланса из-за противостояния с США предполагает противоположную динамику. Учитывая это, я не жду заметного изменения курса юаня в ближайшие несколько месяцев, затем рост цен может ускориться под влиянием стимулов со стороны Нацбанка Китая, а юань немного ослабеет", - говорит Вайсберг. С начала года юань стабилизируется в узком, менее чем 1,5-процентном коридоре: курс доллара на форексе колеблется в коридоре 7,23-7,33 юаня.
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рынки, китай, сша, мировая экономика, юань, дефляция, торговый баланс
Экономика, Рынки, КИТАЙ, США, Мировая экономика, юань, дефляция, торговый баланс
09:49 10.03.2025
 
Эксперт объяснил, почему дефляция в Китае не скажется на юане

Эксперт Вайсберг: дефляция в КНР не укрепит юань из-за рисков для торгового баланса

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЯблоки и китайский юань
Яблоки и китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Дефляция в Китае не сможет сильно укрепить курс юаня на форексе, поскольку будет компенсирована потенциальным ухудшением торгового баланса КНР в ближайшие месяцы, прокомментировал РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
Динамика потребительских цен в Китае в феврале составила -0,2% в месячном выражении и -0,7% в годовом, а накопленная с начала года динамика (в январе-феврале) равнялась -0,1% в годовом исчислении, отметил эксперт.
"Дефляция может способствовать укреплению юаня, однако потенциальное ухудшение торгового баланса из-за противостояния с США предполагает противоположную динамику. Учитывая это, я не жду заметного изменения курса юаня в ближайшие несколько месяцев, затем рост цен может ускориться под влиянием стимулов со стороны Нацбанка Китая, а юань немного ослабеет", - говорит Вайсберг.
С начала года юань стабилизируется в узком, менее чем 1,5-процентном коридоре: курс доллара на форексе колеблется в коридоре 7,23-7,33 юаня.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Юань по итогам торгов подешевел на 14 копеек, но подорожал за неделю
7 марта, 19:13
 
ЭкономикаРынкиКИТАЙСШАМировая экономикаюаньдефляцияторговый баланс
 
 
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