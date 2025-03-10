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Эксперт объяснил, почему дефляция в Китае не скажется на юане
Эксперт объяснил, почему дефляция в Китае не скажется на юане - 10.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему дефляция в Китае не скажется на юане
Дефляция в Китае не сможет сильно укрепить курс юаня на форексе, поскольку будет компенсирована потенциальным ухудшением торгового баланса КНР в ближайшие... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T09:49+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Дефляция в Китае не сможет сильно укрепить курс юаня на форексе, поскольку будет компенсирована потенциальным ухудшением торгового баланса КНР в ближайшие месяцы, прокомментировал РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Динамика потребительских цен в Китае в феврале составила -0,2% в месячном выражении и -0,7% в годовом, а накопленная с начала года динамика (в январе-феврале) равнялась -0,1% в годовом исчислении, отметил эксперт. "Дефляция может способствовать укреплению юаня, однако потенциальное ухудшение торгового баланса из-за противостояния с США предполагает противоположную динамику. Учитывая это, я не жду заметного изменения курса юаня в ближайшие несколько месяцев, затем рост цен может ускориться под влиянием стимулов со стороны Нацбанка Китая, а юань немного ослабеет", - говорит Вайсберг. С начала года юань стабилизируется в узком, менее чем 1,5-процентном коридоре: курс доллара на форексе колеблется в коридоре 7,23-7,33 юаня.
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рынки, китай, сша, мировая экономика, юань, дефляция, торговый баланс
Экономика, Рынки, КИТАЙ, США, Мировая экономика, юань, дефляция, торговый баланс
Эксперт объяснил, почему дефляция в Китае не скажется на юане
Эксперт Вайсберг: дефляция в КНР не укрепит юань из-за рисков для торгового баланса
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Дефляция в Китае не сможет сильно укрепить курс юаня на форексе, поскольку будет компенсирована потенциальным ухудшением торгового баланса КНР в ближайшие месяцы, прокомментировал РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
Динамика потребительских цен в Китае в феврале составила -0,2% в месячном выражении и -0,7% в годовом, а накопленная с начала года динамика (в январе-феврале) равнялась -0,1% в годовом исчислении, отметил эксперт.
"Дефляция может способствовать укреплению юаня, однако потенциальное ухудшение торгового баланса из-за противостояния с США предполагает противоположную динамику. Учитывая это, я не жду заметного изменения курса юаня в ближайшие несколько месяцев, затем рост цен может ускориться под влиянием стимулов со стороны Нацбанка Китая, а юань немного ослабеет", - говорит Вайсберг.
С начала года юань стабилизируется в узком, менее чем 1,5-процентном коридоре: курс доллара на форексе колеблется в коридоре 7,23-7,33 юаня.
Юань по итогам торгов подешевел на 14 копеек, но подорожал за неделю