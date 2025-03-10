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Курс рубля к юаню вырос на целом ряде факторов

Курс рубля к юаню вырос на целом ряде факторов - 10.03.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню вырос на целом ряде факторов

Курс рубля вырос к юаню на Московской бирже по итогам торгов понедельника, китайская валюта оказалась ниже отметки в 12 рублей, и на значительное укрепление... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T19:38+0300

2025-03-10T19:38+0300

2025-03-10T19:38+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Курс рубля вырос к юаню на Московской бирже по итогам торгов понедельника, китайская валюта оказалась ниже отметки в 12 рублей, и на значительное укрепление нацвалюты как к китайской, так и к американской денежным единицам повлиял ряд факторов, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 26 копеек по отношению к предшествовавшему закрытию, или на 2,12%, до 11,88 рубля. А в течение торгового дня курс китайской валюты двигался в диапазоне 11,87-12,13 рубля. "Главным фактором устойчивости рубля и возобновления восходящей динамики, вероятно, остается активный рост котировок ОФЗ. Он может быть вызван в том числе притоком средств зарубежных инвесторов в рублевые облигации. Для этого они меняют иностранную валюту на рубли, что увеличивает ее предложение", - считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Среди причин усиления позиций (рубля к юаню и к доллару - ред.) можно выделить глобальное ослабление доллара из-за неопределенности результатов "тарифных перепалок", - добавляет Александр Шепелев из той же компании. А ещё один позитивный фактор - ожидания переговоров между США и Украиной на этой неделе в Саудовской Аравии, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "У рынка уже есть подобный опыт, когда надежды толкали рубль к серьезному укреплению, а после этого ему приходилось корректироваться", - предупреждает он. На текущей неделе валютный рынок, вероятно, останется под влиянием внешнеполитических событий, а курс доллара будет находиться в коридоре 89-93 рублей, юаня – 12,2-12,8 рубля, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Что же касается вторника, то юань будет находиться в коридоре 12,2-12,5 рубля, доллар – 88,5-90,5 рубля, предсказывает Шепелев. В то же время Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global значительно более оптимистична относительно нацвалюты и ожидает, что завтра юань будет находиться в диапазоне 11,9–12,3 рубля, а доллар – 86–88 рублей.

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юань, рубль, курсы валют, мосбиржа