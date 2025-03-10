https://1prime.ru/20250310/zakharova-855631958.html

Захарова ответила на вопрос о переговорах России и США в Саудовской Аравии

Захарова ответила на вопрос о переговорах России и США в Саудовской Аравии - 10.03.2025, ПРАЙМ

Захарова ответила на вопрос о переговорах России и США в Саудовской Аравии

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии не планируется на этой неделе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T12:38+0300

2025-03-10T12:38+0300

2025-03-10T12:38+0300

политика

россия

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мария захарова

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии не планируется на этой неделе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России. "Не планируется. Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало", - сказала она. Ранее CNN сообщила, что новая встреча Москвы и Вашингтона может пройти на этой неделе в Саудовской Аравии.

https://1prime.ru/20250310/politolog-855613827.html

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россия, мид, мария захарова