https://1prime.ru/20250310/zelenskiy-855619603.html
США уже "списали" Зеленского и активно ищут ему замену, заявил Медведчук
США уже "списали" Зеленского и активно ищут ему замену, заявил Медведчук - 10.03.2025, ПРАЙМ
США уже "списали" Зеленского и активно ищут ему замену, заявил Медведчук
Владимир Зеленский не устраивает США, Вашингтон уже "списал" его и ищет ему замену, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T09:58+0300
2025-03-10T09:58+0300
2025-03-10T10:12+0300
политика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:0:1630:916_1920x0_80_0_0_090c6b151d075906a3958f0b88467013.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не устраивает США, Вашингтон уже "списал" его и ищет ему замену, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Вашингтон уже списал Зеленского и активно ищет ему замену… Политика Трампа в том, чтобы уберечь США от ответственности за украинский конфликт, а для этого всю ответственность за него нужно повесить на Зеленского. Для Вашингтона эта удобная позиция для переговоров с Москвой, можно очень много себе выторговать. Поэтому Зеленский не устраивает Вашингтон, что бы он не подписал, на какие бы уступки не шел", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, Зеленский ухудшает свои позиции перед Вашингтоном тем, что торгуется, выдвигает требования, ищет союзников. По мнению Медведчука, скандал в Овальном кабинете не спровоцировал, а обнажил противоречия между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским. "Зеленский и Трамп говорят на разных языках, у них совершенно разные цели и образ мыслей. Зеленский считает, что защищает США от России, а потому требует от Трампа помощи без счета и контроля "сколько потребуется"... Трамп требует от Зеленского закончить войну, в первую очередь, чтобы спасти Украину, но Зеленскому своя страна до лампочки, он вжился в роль "защитника западной цивилизации от варваров", он ставит себя выше человеческих потерь и страданий", - отметил Медведчук.
https://1prime.ru/20250309/zelenskiy-855610256.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_75:0:1523:1086_1920x0_80_0_0_76aea44c91f33d0f70e24e957bbd80be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
США уже "списали" Зеленского и активно ищут ему замену, заявил Медведчук
Медведчук: Вашингтон уже "списал" Зеленского и активно ищет ему замену
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не устраивает США, Вашингтон уже "списал" его и ищет ему замену, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Вашингтон уже списал Зеленского и активно ищет ему замену… Политика Трампа в том, чтобы уберечь США от ответственности за украинский конфликт, а для этого всю ответственность за него нужно повесить на Зеленского. Для Вашингтона эта удобная позиция для переговоров с Москвой, можно очень много себе выторговать. Поэтому Зеленский не устраивает Вашингтон, что бы он не подписал, на какие бы уступки не шел", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, Зеленский ухудшает свои позиции перед Вашингтоном тем, что торгуется, выдвигает требования, ищет союзников. По мнению Медведчука, скандал в Овальном кабинете не спровоцировал, а обнажил противоречия между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским.
"Зеленский и Трамп говорят на разных языках, у них совершенно разные цели и образ мыслей. Зеленский считает, что защищает США от России, а потому требует от Трампа помощи без счета и контроля "сколько потребуется"... Трамп требует от Зеленского закончить войну, в первую очередь, чтобы спасти Украину, но Зеленскому своя страна до лампочки, он вжился в роль "защитника западной цивилизации от варваров", он ставит себя выше человеческих потерь и страданий", - отметил Медведчук.
"Как конфеты у ребенка". Трамп рассказал, как Зеленский брал деньги у США