https://1prime.ru/20250310/zelenskiy-855619603.html

США уже "списали" Зеленского и активно ищут ему замену, заявил Медведчук

США уже "списали" Зеленского и активно ищут ему замену, заявил Медведчук - 10.03.2025, ПРАЙМ

США уже "списали" Зеленского и активно ищут ему замену, заявил Медведчук

Владимир Зеленский не устраивает США, Вашингтон уже "списал" его и ищет ему замену, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T09:58+0300

2025-03-10T09:58+0300

2025-03-10T10:12+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не устраивает США, Вашингтон уже "списал" его и ищет ему замену, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Вашингтон уже списал Зеленского и активно ищет ему замену… Политика Трампа в том, чтобы уберечь США от ответственности за украинский конфликт, а для этого всю ответственность за него нужно повесить на Зеленского. Для Вашингтона эта удобная позиция для переговоров с Москвой, можно очень много себе выторговать. Поэтому Зеленский не устраивает Вашингтон, что бы он не подписал, на какие бы уступки не шел", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, Зеленский ухудшает свои позиции перед Вашингтоном тем, что торгуется, выдвигает требования, ищет союзников. По мнению Медведчука, скандал в Овальном кабинете не спровоцировал, а обнажил противоречия между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским. "Зеленский и Трамп говорят на разных языках, у них совершенно разные цели и образ мыслей. Зеленский считает, что защищает США от России, а потому требует от Трампа помощи без счета и контроля "сколько потребуется"... Трамп требует от Зеленского закончить войну, в первую очередь, чтобы спасти Украину, но Зеленскому своя страна до лампочки, он вжился в роль "защитника западной цивилизации от варваров", он ставит себя выше человеческих потерь и страданий", - отметил Медведчук.

https://1prime.ru/20250309/zelenskiy-855610256.html

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украина, владимир зеленский