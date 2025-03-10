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Золото слабо дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США
Золото слабо дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США - 10.03.2025, ПРАЙМ
Золото слабо дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США
Стоимость золота в понедельник утром слабо поднимается на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T09:04+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром слабо поднимается на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.52 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,71 доллара, или на 0,02%, до 2 914,81 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,16%, до 32,86 доллара за унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижалась до 4,283% с 4,318% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику. На этой неделе в среду инвесторы будут оценивать данные по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что в потребительские цены в стране по итогам февраля выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 3% месяцем ранее. Данные по инфляции могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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рынки, торги, золото, цены на золото, гособлигации сша, comex, сша
Экономика, Рынки, Торги, золото, цены на золото, гособлигации США, Comex, США
Золото слабо дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США
Стоимость золота слабо поднимается из-за снижения доходности гособлигаций США
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром слабо поднимается на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.52 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,71 доллара, или на 0,02%, до 2 914,81 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,16%, до 32,86 доллара за унцию.
При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижалась до 4,283% с 4,318% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику.
На этой неделе в среду инвесторы будут оценивать данные по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что в потребительские цены в стране по итогам февраля выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 3% месяцем ранее. Данные по инфляции могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
Цена на золото завершает неделю ростом