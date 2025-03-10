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Золото слабо дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США

Золото слабо дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США - 10.03.2025, ПРАЙМ

Золото слабо дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США

Стоимость золота в понедельник утром слабо поднимается на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T09:04+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром слабо поднимается на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.52 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,71 доллара, или на 0,02%, до 2 914,81 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,16%, до 32,86 доллара за унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижалась до 4,283% с 4,318% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику. На этой неделе в среду инвесторы будут оценивать данные по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что в потребительские цены в стране по итогам февраля выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 3% месяцем ранее. Данные по инфляции могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.

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