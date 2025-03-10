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Золото слабо дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США - 10.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250310/zoloto-855617173.html
Золото слабо дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США
Золото слабо дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США - 10.03.2025, ПРАЙМ
Золото слабо дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США
Стоимость золота в понедельник утром слабо поднимается на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T09:04+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром слабо поднимается на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.52 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,71 доллара, или на 0,02%, до 2 914,81 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,16%, до 32,86 доллара за унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижалась до 4,283% с 4,318% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику. На этой неделе в среду инвесторы будут оценивать данные по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что в потребительские цены в стране по итогам февраля выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 3% месяцем ранее. Данные по инфляции могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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рынки, торги, золото, цены на золото, гособлигации сша, comex, сша
Экономика, Рынки, Торги, золото, цены на золото, гособлигации США, Comex, США
09:04 10.03.2025
 
Золото слабо дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США

Стоимость золота слабо поднимается из-за снижения доходности гособлигаций США

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром слабо поднимается на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.52 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,71 доллара, или на 0,02%, до 2 914,81 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,16%, до 32,86 доллара за унцию.
При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижалась до 4,283% с 4,318% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику.
На этой неделе в среду инвесторы будут оценивать данные по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что в потребительские цены в стране по итогам февраля выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 3% месяцем ранее. Данные по инфляции могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
Производство золотых слитков. - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
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7 марта, 18:22
 
ЭкономикаРынкиТоргизолотоцены на золотогособлигации СШАComexСША
 
 
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