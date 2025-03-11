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Поезда "Аэроэкспресс" восстановили график движения до "Домодедово"

Поезда "Аэроэкспресс" восстановили график движения до "Домодедово" - 11.03.2025, ПРАЙМ

Поезда "Аэроэкспресс" восстановили график движения до "Домодедово"

График движения поездов "Аэроэкспресс" в направлении аэропорта "Домодедово" восстановлен, составы отправляются каждые 30 минут, заявили в компании. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T13:53+0300

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2025-03-11T13:53+0300

аэропорт домодедово

аэроэкспресс

московская область

россия

москва

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. График движения поездов "Аэроэкспресс" в направлении аэропорта "Домодедово" восстановлен, составы отправляются каждые 30 минут, заявили в компании. Ранее в Московской железной дороге сообщали, что ж/д инфраструктура на станции "Домодедово" получила незначительные повреждения из-за падения обломков БПЛА, в связи с этим в пути задерживался ряд поездов в сторону Москвы и области. Позже движение поездов было восстановлено. "Движение поездов на Павелецком направлении в/из аэропорта "Домодедово" восстановлено, поезда отправляются по расписанию каждые 30 минут", - говорится в сообщении "Аэроэкспресса". Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".

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московская область

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