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Поезда "Аэроэкспресс" восстановили график движения до "Домодедово" - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Поезда "Аэроэкспресс" восстановили график движения до "Домодедово"
Поезда "Аэроэкспресс" восстановили график движения до "Домодедово" - 11.03.2025, ПРАЙМ
Поезда "Аэроэкспресс" восстановили график движения до "Домодедово"
График движения поездов "Аэроэкспресс" в направлении аэропорта "Домодедово" восстановлен, составы отправляются каждые 30 минут, заявили в компании. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T13:53+0300
2025-03-11T13:53+0300
аэропорт домодедово
аэроэкспресс
московская область
россия
москва
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. График движения поездов "Аэроэкспресс" в направлении аэропорта "Домодедово" восстановлен, составы отправляются каждые 30 минут, заявили в компании. Ранее в Московской железной дороге сообщали, что ж/д инфраструктура на станции "Домодедово" получила незначительные повреждения из-за падения обломков БПЛА, в связи с этим в пути задерживался ряд поездов в сторону Москвы и области. Позже движение поездов было восстановлено. "Движение поездов на Павелецком направлении в/из аэропорта "Домодедово" восстановлено, поезда отправляются по расписанию каждые 30 минут", - говорится в сообщении "Аэроэкспресса". Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
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аэропорт домодедово, аэроэкспресс, московская область, россия, москва
аэропорт Домодедово, Аэроэкспресс, Московская область, РОССИЯ, МОСКВА
13:53 11.03.2025
 
Поезда "Аэроэкспресс" восстановили график движения до "Домодедово"

Поезда "Аэроэкспресс" ходят в направлении "Домодедово" каждые 30 минут

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкАэроэкспресс
Аэроэкспресс - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. График движения поездов "Аэроэкспресс" в направлении аэропорта "Домодедово" восстановлен, составы отправляются каждые 30 минут, заявили в компании.
Ранее в Московской железной дороге сообщали, что ж/д инфраструктура на станции "Домодедово" получила незначительные повреждения из-за падения обломков БПЛА, в связи с этим в пути задерживался ряд поездов в сторону Москвы и области. Позже движение поездов было восстановлено.
"Движение поездов на Павелецком направлении в/из аэропорта "Домодедово" восстановлено, поезда отправляются по расписанию каждые 30 минут", - говорится в сообщении "Аэроэкспресса".
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
В МИД предположили, с чем связана атака БПЛА на Москву и Подмосковье
08:37
 
аэропорт ДомодедовоАэроэкспрессМосковская областьРОССИЯМОСКВА
 
 
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