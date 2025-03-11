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"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в "Шереметьево"

"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в "Шереметьево" - 11.03.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в "Шереметьево"

"Аэрофлот" из-за временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" корректирует расписание ближайших рейсов, сообщили в авиакомпании. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T08:27+0300

2025-03-11T08:27+0300

2025-03-11T08:27+0300

россия

аэропорт шереметьево

аэрофлот

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. "Аэрофлот" из-за временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" корректирует расписание ближайших рейсов, сообщили в авиакомпании. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В связи с вводом временных ограничений на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту "Шереметьево" авиакомпания вынужденно корректирует расписание ближайших рейсов. Задерживается на вылет ряд рейсов из "Шереметьево", а также из других пунктов отправления в Москву", - говорится в сообщении. В "Аэрофлоте" добавили, что несколько рейсов, летевших в Москву, направлены на запасные аэродромы в Казань, Санкт-Петербург, Самару, Уфу, Саратов и Сыктывкар. Данные рейсы в пункт назначения будут выполнены после снятия временных ограничений в аэропорту "Шереметьево".

https://1prime.ru/20250311/domodedovo-855655913.html

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россия, аэропорт шереметьево, аэрофлот