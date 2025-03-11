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"Аэрофлот" отметил снижение перевозок пассажиров в январе-феврале
"Аэрофлот" отметил снижение перевозок пассажиров в январе-феврале - 11.03.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" отметил снижение перевозок пассажиров в январе-феврале
Перевозки пассажиров группы "Аэрофлот" в январе-феврале снизились на 0,1% год к году, только в феврале - на 2,3% из-за большего числа дней и выходных в 2024... | 11.03.2025, ПРАЙМ
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перевозки пассажиров
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров группы "Аэрофлот" в январе-феврале снизились на 0,1% год к году, только в феврале - на 2,3% из-за большего числа дней и выходных в 2024 году, сообщила компания. "Перевезено 7,5 млн пассажиров, на 0,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - рассказали в группе о результатах по пассажиропотоку за два месяца 2025 года. На внутренних линиях перевезено 5,6 млн пассажиров, на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На международных линиях пассажиропоток составил 1,9 миллиона пассажиров, увеличившись на 2,4%. "Перевезено 3,6 млн пассажиров, на 2,3% ниже февраля 2024 года", - сообщила группа о результатах за февраль 2025 года. На внутренних линиях перевезено 2,7 миллиона пассажиров, на 3,3% меньше, чем в феврале 2024 года. На международных линиях перевозки выросли на 1%, до 903,4 тысячи пассажиров. Основная причина снижения пассажиропотока "связана с високосным годом в периоде сравнения: снижение пассажиропотока на 82,8 тыс. пассажиров год к году при среднедневных перевозках в феврале 2025 года 127,7 тыс. пассажиров". Также влияние на показатели перевозок оказало отсутствие дополнительного праздничного выходного дня в отчетном периоде. При этом среднесуточные показатели перевозок в феврале 2025 года выросли на 1,2%. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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аэрофлот, россия, бизнес, перевозки пассажиров
Экономика, Аэрофлот, РОССИЯ, Бизнес, перевозки пассажиров
"Аэрофлот" отметил снижение перевозок пассажиров в январе-феврале
"Аэрофлот": перевозки пассажиров в январе-феврале опустились на 0,1%
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров группы "Аэрофлот" в январе-феврале снизились на 0,1% год к году, только в феврале - на 2,3% из-за большего числа дней и выходных в 2024 году, сообщила компания.
"Перевезено 7,5 млн пассажиров, на 0,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - рассказали в группе о результатах по пассажиропотоку за два месяца 2025 года.
На внутренних линиях перевезено 5,6 млн пассажиров, на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На международных линиях пассажиропоток составил 1,9 миллиона пассажиров, увеличившись на 2,4%.
"Перевезено 3,6 млн пассажиров, на 2,3% ниже февраля 2024 года", - сообщила группа о результатах за февраль 2025 года.
На внутренних линиях перевезено 2,7 миллиона пассажиров, на 3,3% меньше, чем в феврале 2024 года. На международных линиях перевозки выросли на 1%, до 903,4 тысячи пассажиров.
Основная причина снижения пассажиропотока "связана с високосным годом в периоде сравнения: снижение пассажиропотока на 82,8 тыс. пассажиров год к году при среднедневных перевозках в феврале 2025 года 127,7 тыс. пассажиров".
Также влияние на показатели перевозок оказало отсутствие дополнительного праздничного выходного дня в отчетном периоде. При этом среднесуточные показатели перевозок в феврале 2025 года выросли на 1,2%.
Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
"Аэрофлот" запустил самостоятельную регистрацию пассажиров с багажом