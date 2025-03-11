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Банк России обозначил самые доходные рублевые активы

Банк России обозначил самые доходные рублевые активы - 11.03.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил самые доходные рублевые активы

В феврале 2025 года на фоне укрепления курса рубля, рублевые инструменты оказались наиболее прибыльными, тогда как валютно-зависимые инструменты показали... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T13:58+0300

2025-03-11T13:58+0300

2025-03-11T13:58+0300

банк россии

активы

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В феврале 2025 года на фоне укрепления курса рубля, рублевые инструменты оказались наиболее прибыльными, тогда как валютно-зависимые инструменты показали отрицательные результаты, сообщил Банк России в своем обзоре.Наибольшую доходность в рублях, более 7% за месяц, показали акции отраслей, которые чувствительны к санкционным мерам. Особенно хорошие результаты были показаны акциями компаний транспортного сектора с приростом доходности на 13,2%.Другие прибыльные активы включают акции металлургической отрасли (+10,9%), акции финансовой отрасли (+9%), Индекс Московской биржи (+8,6%), акции телекоммуникационных компаний (+8,1%) и акции нефтегазового сектора (+7,6%).Этот рост был обусловлен положительным геополитическим фоном, который способствовал повышению цен на акции и долговые инструменты на рублевом рынке.

https://1prime.ru/20250311/zoloto-855659006.html

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активы