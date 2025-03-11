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Минфин Австрии призвал к широкому консенсусу по конфискации активов России - 11.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин Австрии призвал к широкому консенсусу по конфискации активов России
Минфин Австрии призвал к широкому консенсусу по конфискации активов России - 11.03.2025, ПРАЙМ
Минфин Австрии призвал к широкому консенсусу по конфискации активов России
Новый министр финансов Австрии Маркус Мартербауер высказал мнение, что решение о конфискации замороженных российских активов, что РФ называла воровством, должно | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T12:35+0300
2025-03-11T12:35+0300
экономика
россия
финансы
ес
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Новый министр финансов Австрии Маркус Мартербауер высказал мнение, что решение о конфискации замороженных российских активов, что РФ называла воровством, должно быть принято только на основании широкого консенсуса среди европейцев. "Я считаю, что конфискация (российских активов - ред.) была бы новым путем, и мы должны обсудить это на европейском уровне. И я думаю, что в этом вопросе должен быть широкий консенсус, а не решение большинства. Это был бы действительно другой путь", - заявил Мартербауер перед встречей министров экономики и финансов в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Франция выделит Украине вооружения и боеприпасы еще на 195 миллионов евро, использовав доходы от замороженных российских активов, сообщил ранее министр обороны страны Себастьян Лекорню. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это решение властей Франции нарушает все нормы международного права.
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россия, финансы, ес
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ЕС
12:35 11.03.2025
 
Минфин Австрии призвал к широкому консенсусу по конфискации активов России

Мартербауер: конфискация активов России требует широкого консенсуса в ЕС

© Фото : Wikimedia Commons/Mikekilo74Флаг Австрии
Флаг Австрии - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© Фото : Wikimedia Commons/Mikekilo74
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Новый министр финансов Австрии Маркус Мартербауер высказал мнение, что решение о конфискации замороженных российских активов, что РФ называла воровством, должно быть принято только на основании широкого консенсуса среди европейцев.
"Я считаю, что конфискация (российских активов - ред.) была бы новым путем, и мы должны обсудить это на европейском уровне. И я думаю, что в этом вопросе должен быть широкий консенсус, а не решение большинства. Это был бы действительно другой путь", - заявил Мартербауер перед встречей министров экономики и финансов в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Франция выделит Украине вооружения и боеприпасы еще на 195 миллионов евро, использовав доходы от замороженных российских активов, сообщил ранее министр обороны страны Себастьян Лекорню. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это решение властей Франции нарушает все нормы международного права.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
ЕС в поисках денег на оборону может использовать активы России, пишут СМИ
Вчера, 16:17
 
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