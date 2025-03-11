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Минфин Австрии призвал к широкому консенсусу по конфискации активов России

Минфин Австрии призвал к широкому консенсусу по конфискации активов России - 11.03.2025, ПРАЙМ

Минфин Австрии призвал к широкому консенсусу по конфискации активов России

Новый министр финансов Австрии Маркус Мартербауер высказал мнение, что решение о конфискации замороженных российских активов, что РФ называла воровством, должно | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T12:35+0300

2025-03-11T12:35+0300

2025-03-11T12:35+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Новый министр финансов Австрии Маркус Мартербауер высказал мнение, что решение о конфискации замороженных российских активов, что РФ называла воровством, должно быть принято только на основании широкого консенсуса среди европейцев. "Я считаю, что конфискация (российских активов - ред.) была бы новым путем, и мы должны обсудить это на европейском уровне. И я думаю, что в этом вопросе должен быть широкий консенсус, а не решение большинства. Это был бы действительно другой путь", - заявил Мартербауер перед встречей министров экономики и финансов в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Франция выделит Украине вооружения и боеприпасы еще на 195 миллионов евро, использовав доходы от замороженных российских активов, сообщил ранее министр обороны страны Себастьян Лекорню. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это решение властей Франции нарушает все нормы международного права.

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россия, финансы, ес