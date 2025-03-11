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Акции Delta Air Lines дешевеют на постторгах после плохого финпрогноза

Акции Delta Air Lines дешевеют на постторгах после плохого финпрогноза - 11.03.2025, ПРАЙМ

Акции Delta Air Lines дешевеют на постторгах после плохого финпрогноза

Акции одного из крупнейших американских авиаперевозчиков - авиакомпании Delta Air Lines - после закрытия торгов понедельника дешевеют на 10% после ухудшения... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T11:48+0300

2025-03-11T11:48+0300

2025-03-11T11:48+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Акции одного из крупнейших американских авиаперевозчиков - авиакомпании Delta Air Lines - после закрытия торгов понедельника дешевеют на 10% после ухудшения финпрогноза, следует из данных торгов и сообщения компании. После закрытия торгов понедельника акции компании дешевеют на 9,84%, до 45,38 доллара. В понедельник бумаги снизились в цене на 5,54%, до 50,33 доллара. Ранее компания сообщила в обновленном прогнозе, что ожидает в первом квартале 2025 года роста выручки на 3-4% год к году, тогда как предыдущий прогноз предполагал увеличение на 7-9%. Прогноз прибыли на акцию снижен до 0,3-0,5 доллара с 0,7-1 доллара, ожидавшихся ранее. Операционная рентабельность теперь прогнозируется в 4-5%, а не 6-8%, как предполагалось ранее. Авиакомпания Delta Airlines начала свою деятельность в 1929 году. Штат компании составляет более 75 тысяч человек по всему миру. Компания обслуживает порядка 180 миллионов человек ежегодно.

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торги, рынки, акции, авиакомпания