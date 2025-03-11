Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции Delta Air Lines дешевеют на постторгах после плохого финпрогноза - 11.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250311/aktsii-855664735.html
Акции Delta Air Lines дешевеют на постторгах после плохого финпрогноза
Акции Delta Air Lines дешевеют на постторгах после плохого финпрогноза - 11.03.2025, ПРАЙМ
Акции Delta Air Lines дешевеют на постторгах после плохого финпрогноза
Акции одного из крупнейших американских авиаперевозчиков - авиакомпании Delta Air Lines - после закрытия торгов понедельника дешевеют на 10% после ухудшения... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:48+0300
2025-03-11T11:48+0300
экономика
торги
рынки
акции
авиакомпания
https://cdnn.1prime.ru/img/82647/27/826472722_0:66:1260:775_1920x0_80_0_0_ceadbbc36e84af34ea3b6d0f463d24c0.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Акции одного из крупнейших американских авиаперевозчиков - авиакомпании Delta Air Lines - после закрытия торгов понедельника дешевеют на 10% после ухудшения финпрогноза, следует из данных торгов и сообщения компании. После закрытия торгов понедельника акции компании дешевеют на 9,84%, до 45,38 доллара. В понедельник бумаги снизились в цене на 5,54%, до 50,33 доллара. Ранее компания сообщила в обновленном прогнозе, что ожидает в первом квартале 2025 года роста выручки на 3-4% год к году, тогда как предыдущий прогноз предполагал увеличение на 7-9%. Прогноз прибыли на акцию снижен до 0,3-0,5 доллара с 0,7-1 доллара, ожидавшихся ранее. Операционная рентабельность теперь прогнозируется в 4-5%, а не 6-8%, как предполагалось ранее. Авиакомпания Delta Airlines начала свою деятельность в 1929 году. Штат компании составляет более 75 тысяч человек по всему миру. Компания обслуживает порядка 180 миллионов человек ежегодно.
https://1prime.ru/20250310/torgi-855647057.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82647/27/826472722_70:0:1190:840_1920x0_80_0_0_cead17c9f701b97cc656cbeeefda6bae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, рынки, акции, авиакомпания
Экономика, Торги, Рынки, Акции, Авиакомпания
11:48 11.03.2025
 
Акции Delta Air Lines дешевеют на постторгах после плохого финпрогноза

Акции Delta Air Lines дешевеют на после закрытия торгов на 10%

© flickr.com / 320-ROC#Самолет MD-90 Delta AirLines
#Самолет MD-90 Delta AirLines - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© flickr.com / 320-ROC
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Акции одного из крупнейших американских авиаперевозчиков - авиакомпании Delta Air Lines - после закрытия торгов понедельника дешевеют на 10% после ухудшения финпрогноза, следует из данных торгов и сообщения компании.
После закрытия торгов понедельника акции компании дешевеют на 9,84%, до 45,38 доллара. В понедельник бумаги снизились в цене на 5,54%, до 50,33 доллара.
Ранее компания сообщила в обновленном прогнозе, что ожидает в первом квартале 2025 года роста выручки на 3-4% год к году, тогда как предыдущий прогноз предполагал увеличение на 7-9%.
Прогноз прибыли на акцию снижен до 0,3-0,5 доллара с 0,7-1 доллара, ожидавшихся ранее. Операционная рентабельность теперь прогнозируется в 4-5%, а не 6-8%, как предполагалось ранее.
Авиакомпания Delta Airlines начала свою деятельность в 1929 году. Штат компании составляет более 75 тысяч человек по всему миру. Компания обслуживает порядка 180 миллионов человек ежегодно.
Мосбиржа.
Российский рынок акций завершил основные торги ростом более чем на 1%
Вчера, 19:22
 
ЭкономикаТоргиРынкиАкцииАвиакомпания
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала