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Российский рынок акций незначительно снижается к концу вторника

Российский рынок акций незначительно снижается к концу вторника - 11.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций незначительно снижается к концу вторника

Российский рынок акций демонстрирует незначительное снижение во второй половине торгов вторника, после символического снижения в самом начале основных торгов и... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T16:02+0300

2025-03-11T16:02+0300

2025-03-11T16:02+0300

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МОСКВА, 11 марта - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует незначительное снижение во второй половине торгов вторника, после символического снижения в самом начале основных торгов и некоторого роста в последующие часы, оставаясь в районе 3200 пунктов по основному индикатору, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 15.48 мск снижается на 0,19%, до 3194,89 пункта. "Российский рынок акций поначалу снижался, но на старте основной сессии быстро восстановился. Правда, развить восходящий импульс тоже не удалось: наши фондовые индикаторы вновь сдали позиции и находятся в небольшом минусе", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Во вторник, 11 марта, российский рынок показывает нейтральную динамику в середине торгов, являясь тихой гаванью в условиях возросшей волатильности на западных торговых площадках. Инвесторы ждут новостей с переговоров представителей США и Украины в Саудовской Аравии, характер которых, вероятно, и определит динамику индексов во второй половине дня", - рассказал Сергей Кауфман из ФГ "Финам". При этом значимым сдерживающим фактором для российского рынка является укрепление рубля и слабая динамика цен на нефть, что может привести к ухудшению финансовых результатов экспортеров, добавил эксперт. ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения стоимости – акции ПИКа (-3,04%), "Алросы" (-2,63%), "Вуш холдинга" (-2,56%), "Селигдара" (-1,81%), а также "Русгидро" (-1,9%). "Продажи бумаг "Русгидро" объясняются снижением вероятности перечисления дивиденда, так как неделю назад Минэнерго РФ поддержало мораторий на выплаты холдинга", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах же роста котировок - акции Московской биржи (+1,24%). "Московская биржа получила рекордную прибыль по МСФО за 2024 год в размере 79,25 миллиарда рублей (+30,4% года к году). Рентабельность капитала составила 33%. Скорректированная годовая EBITDA выросла до 104,3 миллиарда рублей против 80,8 миллиарда рублей годом ранее. Торговая площадка выиграла за счет сильной динамики процентного дохода (+57% года к году) и роста комиссионных доходов на 21%", - отмечает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал". Также заметно дорожают против рынка акции банка "Санкт-Петербург" (+0,94%), "Московского кредитного банка" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,79%), расписки Ozon (+0,78%). ПРОГНОЗЫ "Разнонаправленная динамика нашего рынка наблюдается уже вторую неделю и обусловлена ожиданием дальнейшего развития переговорного процесса по украинской проблеме. Его стороны иногда дают противоречивые сигналы. Сегодня в Саудовской Аравии должна начаться встреча делегаций США и Украины", - констатирует Бабин. Если сырьевой или валютный факторы существенно не изменятся, как и новостной фон, связанный с мировой политикой, индекс Мосбиржи может продолжить консолидацию в двухнедельном диапазоне 3127–3282 пунктов, считает он. Чернов ожидает завершения основных торгов в диапазоне 3150–3250 пунктов.

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рынки, торги, мосбиржа, москва, "бкс мир инвестиций", сша, саудовская аравия