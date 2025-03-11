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Apple готовит крупнейшее за десятилетие обновление iPhone - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Apple готовит крупнейшее за десятилетие обновление iPhone
Apple готовит крупнейшее за десятилетие обновление iPhone - 11.03.2025, ПРАЙМ
Apple готовит крупнейшее за десятилетие обновление iPhone
Apple готовит крупнейшее за последнее десятилетие обновление интерфейса iPhone, а также изменения в программном обеспечении для Mac и iPad, сообщило агентство... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T15:41+0300
2025-03-11T15:42+0300
apple
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технологии
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Apple готовит крупнейшее за последнее десятилетие обновление интерфейса iPhone, а также изменения в программном обеспечении для Mac и iPad, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.По данным агентства, грядущий апдейт значительно изменит внешний вид операционных систем iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16. Обновление macOS станет самым масштабным со времен Big Sur, выпущенной в 2020 году, а изменения в iPhone окажутся крупнейшими с момента выхода iOS 7 в 2013 году.Ожидается, что Apple официально представит новое программное обеспечение в июне на Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Источники Bloomberg сообщили, что компания работает над упрощением навигации и управления устройствами, ориентируясь на решения, используемые в Vision Pro. В отличие от iOS и macOS, система visionOS применяет круглые иконки приложений, упрощенные окна и полупрозрачные панели навигации.Apple, основанная в 1976 году, занимается разработкой и выпуском персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.
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apple, bloomberg, технологии, iphone, mac, ios
Apple, Bloomberg, Технологии, iPhone, Mac, iOS
15:41 11.03.2025 (обновлено: 15:42 11.03.2025)
 
Apple готовит крупнейшее за десятилетие обновление iPhone

Bloomberg: Apple готовит революционные изменений в iOS и macOS

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк" Фирменный магазин Apple на 5-й авеню в Нью-Йорке
 Фирменный магазин Apple на 5-й авеню в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Apple готовит крупнейшее за последнее десятилетие обновление интерфейса iPhone, а также изменения в программном обеспечении для Mac и iPad, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, грядущий апдейт значительно изменит внешний вид операционных систем iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16. Обновление macOS станет самым масштабным со времен Big Sur, выпущенной в 2020 году, а изменения в iPhone окажутся крупнейшими с момента выхода iOS 7 в 2013 году.
Ожидается, что Apple официально представит новое программное обеспечение в июне на Всемирной конференции разработчиков (WWDC).
Источники Bloomberg сообщили, что компания работает над упрощением навигации и управления устройствами, ориентируясь на решения, используемые в Vision Pro. В отличие от iOS и macOS, система visionOS применяет круглые иконки приложений, упрощенные окна и полупрозрачные панели навигации.
Apple, основанная в 1976 году, занимается разработкой и выпуском персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.
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