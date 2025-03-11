https://1prime.ru/20250311/apple-855675446.html

Apple готовит крупнейшее за десятилетие обновление iPhone

Apple готовит крупнейшее за десятилетие обновление iPhone - 11.03.2025, ПРАЙМ

Apple готовит крупнейшее за десятилетие обновление iPhone

Apple готовит крупнейшее за последнее десятилетие обновление интерфейса iPhone, а также изменения в программном обеспечении для Mac и iPad, сообщило агентство... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T15:41+0300

2025-03-11T15:41+0300

2025-03-11T15:42+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Apple готовит крупнейшее за последнее десятилетие обновление интерфейса iPhone, а также изменения в программном обеспечении для Mac и iPad, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.По данным агентства, грядущий апдейт значительно изменит внешний вид операционных систем iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16. Обновление macOS станет самым масштабным со времен Big Sur, выпущенной в 2020 году, а изменения в iPhone окажутся крупнейшими с момента выхода iOS 7 в 2013 году.Ожидается, что Apple официально представит новое программное обеспечение в июне на Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Источники Bloomberg сообщили, что компания работает над упрощением навигации и управления устройствами, ориентируясь на решения, используемые в Vision Pro. В отличие от iOS и macOS, система visionOS применяет круглые иконки приложений, упрощенные окна и полупрозрачные панели навигации.Apple, основанная в 1976 году, занимается разработкой и выпуском персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.

https://1prime.ru/20250225/apple-855231454.html

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apple, bloomberg, технологии, iphone, mac, ios