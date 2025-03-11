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Армения заявила, что заинтересована в статусе наблюдателя в БРИКС - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Армения заявила, что заинтересована в статусе наблюдателя в БРИКС
Армения заявила, что заинтересована в статусе наблюдателя в БРИКС - 11.03.2025, ПРАЙМ
Армения заявила, что заинтересована в статусе наблюдателя в БРИКС
Армения заинтересована иметь статус наблюдателя в БРИКС, заявил во вторник глава армянского МИД Арарат Мирзоян. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T18:56+0300
2025-03-11T18:56+0300
никол пашинян
армения
брикс
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ЕРЕВАН, 11 мар - ПРАЙМ. Армения заинтересована иметь статус наблюдателя в БРИКС, заявил во вторник глава армянского МИД Арарат Мирзоян. "Да, мы участвовали в работе БРИКС, а также Шанхайской организации сотрудничества. Вы спросили о БРИКС... Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы иметь статус наблюдателя в этой организации и следить за тем, что это сотрудничество и формат могут принести нашему региону", - заявил Мирзоян в интервью индийскому изданию WION. В октябре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в саммите БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич. Позднее он назвал участие в саммите очень эффективным. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.
https://1prime.ru/20250308/briks-855593382.html
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никол пашинян, армения, брикс
Никол Пашинян, АРМЕНИЯ, БРИКС
18:56 11.03.2025
 
Армения заявила, что заинтересована в статусе наблюдателя в БРИКС

Армения заявила в заинтересованности в статусе наблюдателя в БРИКС

© fotolia.com / Regisser.com%Флаг Армении
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© fotolia.com / Regisser.com
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ЕРЕВАН, 11 мар - ПРАЙМ. Армения заинтересована иметь статус наблюдателя в БРИКС, заявил во вторник глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
"Да, мы участвовали в работе БРИКС, а также Шанхайской организации сотрудничества. Вы спросили о БРИКС... Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы иметь статус наблюдателя в этой организации и следить за тем, что это сотрудничество и формат могут принести нашему региону", - заявил Мирзоян в интервью индийскому изданию WION.
В октябре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в саммите БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич. Позднее он назвал участие в саммите очень эффективным.
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
В парламенте Сербии создали группу сотрудничества с БРИКС
8 марта, 15:47
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.
 
Никол ПашинянАРМЕНИЯБРИКС
 
 
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