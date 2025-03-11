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Отбита самая массированная атака беспилотников на Москву, заявил Собянин
Отбита самая массированная атака беспилотников на Москву, заявил Собянин - 11.03.2025, ПРАЙМ
Отбита самая массированная атака беспилотников на Москву, заявил Собянин
Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T09:04+0300
2025-03-11T09:04+0300
2025-03-11T09:05+0300
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу", - написал мэр в своем Telegram-канале.Глава городского округа Люберцы также сообщил, что обломки одного из сбитых БПЛА попали в жилой многоквартирный дом по ул. Черёмухина в Люберцах. Значительных повреждений и пострадавших нет, на месте работают сотрудники оперативных служб.
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Происшествия, РОССИЯ, Сергей Собянин, МОСКВА
Отбита самая массированная атака беспилотников на Москву, заявил Собянин
Собянин: отбита самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Глава городского округа Люберцы также сообщил, что обломки одного из сбитых БПЛА попали в жилой многоквартирный дом по ул. Черёмухина в Люберцах. Значительных повреждений и пострадавших нет, на месте работают сотрудники оперативных служб.
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