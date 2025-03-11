Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минздрав сообщил о двух погибших в результате атаки БПЛА в Подмосковье - 11.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250311/ataka-855663737.html
Минздрав сообщил о двух погибших в результате атаки БПЛА в Подмосковье
Минздрав сообщил о двух погибших в результате атаки БПЛА в Подмосковье - 11.03.2025, ПРАЙМ
Минздрав сообщил о двух погибших в результате атаки БПЛА в Подмосковье
В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, два человека погибли, заявил помощник министра здравоохранения России... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:19+0300
2025-03-11T11:19+0300
происшествия
минздрав
московская область
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855657213_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_8eba0a876adc144ea9b869d66c8950fa.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, два человека погибли, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Двое (из них) взрослых пострадавших, к сожалению, погибли", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что в Липецкой области в ходе атаки БПЛА пострадал один человек - он госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.Также сообщается, что компания "Мираторг" подтвердила агентству РИА Новости смерть второго сотрудника от ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ "Домодедово", выплатит компенсации семьям обоих погибших по 1,5 миллиона рублей и оплатит расходы на похороны.
https://1prime.ru/20250311/ataka-855658674.html
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855657213_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_fbaee2059b146556cb3240fb49114c7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минздрав, московская область, общество
Происшествия, Минздрав, Московская область, Общество
11:19 11.03.2025
 
Минздрав сообщил о двух погибших в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Кузнецов: при атаке БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, двое погибли

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА в Москве
Последствия атаки БПЛА в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, два человека погибли, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Двое (из них) взрослых пострадавших, к сожалению, погибли", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что в Липецкой области в ходе атаки БПЛА пострадал один человек - он госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Также сообщается, что компания "Мираторг" подтвердила агентству РИА Новости смерть второго сотрудника от ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ "Домодедово", выплатит компенсации семьям обоих погибших по 1,5 миллиона рублей и оплатит расходы на похороны.
Последствия атаки БПЛА в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Отбита самая массированная атака беспилотников на Москву, заявил Собянин
09:04
 
ПроисшествияМинздравМосковская областьОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала