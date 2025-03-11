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Минздрав сообщил о двух погибших в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Минздрав сообщил о двух погибших в результате атаки БПЛА в Подмосковье - 11.03.2025, ПРАЙМ

Минздрав сообщил о двух погибших в результате атаки БПЛА в Подмосковье

В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, два человека погибли, заявил помощник министра здравоохранения России... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T11:19+0300

2025-03-11T11:19+0300

2025-03-11T11:19+0300

происшествия

минздрав

московская область

общество

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, два человека погибли, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Двое (из них) взрослых пострадавших, к сожалению, погибли", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что в Липецкой области в ходе атаки БПЛА пострадал один человек - он госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.Также сообщается, что компания "Мираторг" подтвердила агентству РИА Новости смерть второго сотрудника от ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ "Домодедово", выплатит компенсации семьям обоих погибших по 1,5 миллиона рублей и оплатит расходы на похороны.

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минздрав, московская область, общество