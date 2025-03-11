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Скончался еще один пострадавший после атаки украинских дронов в Подмосковье

Скончался еще один пострадавший после атаки украинских дронов в Подмосковье - 11.03.2025, ПРАЙМ

Скончался еще один пострадавший после атаки украинских дронов в Подмосковье

Скончался еще один пострадавший после атаки украинских дронов в Подмосковье, число жертв выросло до трех, сообщила глава городского округа Домодедово Евгения... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T14:03+0300

2025-03-11T14:03+0300

2025-03-11T14:03+0300

происшествия

россия

московская область

общество

москва

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Скончался еще один пострадавший после атаки украинских дронов в Подмосковье, число жертв выросло до трех, сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. "Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали всё, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потрясены и скорбим вместе с вами!", - написала она в Telegram-канале. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщал Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".

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московская область

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россия, московская область, общество , москва