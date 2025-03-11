Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России подешевели большинство автомобилей с пробегом - 11.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250311/avto-855655643.html
В России подешевели большинство автомобилей с пробегом
В России подешевели большинство автомобилей с пробегом - 11.03.2025, ПРАЙМ
В России подешевели большинство автомобилей с пробегом
Средняя стоимость отечественных автомобилей с пробегом в РФ не старше 15 лет в феврале снизилась на 5% в годовом выражении, а корейских, японских и европейских... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T08:06+0300
2025-03-11T08:06+0300
бизнес
россия
авто.ру
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1478118fffc5105c95a0db30d0b3d89b.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Средняя стоимость отечественных автомобилей с пробегом в РФ не старше 15 лет в феврале снизилась на 5% в годовом выражении, а корейских, японских и европейских - на 9%, следует из анализа сервиса "Авто.ру Оценка". В сервисе подсчитали, что доля продаж автомобилей с пробегом отечественных марок превысила в феврале 18% при сокращении доли корейских, японских и европейских марок с 75 до 69%. "Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в феврале осталась на уровне января и составила 722 тысячи рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее... Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей оказалась выше - 2,41 миллиона рублей, но при этом это все еще почти на 9% меньше, чем год назад", - отметили в компании. Там добавили, что средняя цена автомобилей китайских марок, доля продаж которых впервые преодолела отметку в 5% от всего рынка, составила 2,2 миллиона рублей, что на 20 тысяч рублей выше январских значений. "Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам февраля снизилась больше всего, возглавил Приморский край. По сравнению с январскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 3,7% - до 2,66 миллиона рублей", - добавили в "Авто.ру". В тройку лидеров по снижению цены вошли также Кемеровская и Кировская области - 1,28 и 1,18 миллиона рублей соответственно (-2,4% и -1,4% по отношению к январю).
https://1prime.ru/20250310/avto-855619838.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_25df7452e18324b00eb3dcb81919cf2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, авто.ру
Бизнес, РОССИЯ, Авто.ру
08:06 11.03.2025
 
В России подешевели большинство автомобилей с пробегом

"Авто.ру": средняя стоимость большинства авто с пробегом в России уменьшилась

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Средняя стоимость отечественных автомобилей с пробегом в РФ не старше 15 лет в феврале снизилась на 5% в годовом выражении, а корейских, японских и европейских - на 9%, следует из анализа сервиса "Авто.ру Оценка".
В сервисе подсчитали, что доля продаж автомобилей с пробегом отечественных марок превысила в феврале 18% при сокращении доли корейских, японских и европейских марок с 75 до 69%.
"Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в феврале осталась на уровне января и составила 722 тысячи рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее... Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей оказалась выше - 2,41 миллиона рублей, но при этом это все еще почти на 9% меньше, чем год назад", - отметили в компании.
Там добавили, что средняя цена автомобилей китайских марок, доля продаж которых впервые преодолела отметку в 5% от всего рынка, составила 2,2 миллиона рублей, что на 20 тысяч рублей выше январских значений.
"Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам февраля снизилась больше всего, возглавил Приморский край. По сравнению с январскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 3,7% - до 2,66 миллиона рублей", - добавили в "Авто.ру".
В тройку лидеров по снижению цены вошли также Кемеровская и Кировская области - 1,28 и 1,18 миллиона рублей соответственно (-2,4% и -1,4% по отношению к январю).
Движение автомобилей на 27 км МКАД в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
Старые авто рискуют не пройти регистрацию в ГАИ
Вчера, 10:05
 
БизнесРОССИЯАвто.ру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала