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В России подешевели большинство автомобилей с пробегом

В России подешевели большинство автомобилей с пробегом - 11.03.2025, ПРАЙМ

В России подешевели большинство автомобилей с пробегом

Средняя стоимость отечественных автомобилей с пробегом в РФ не старше 15 лет в феврале снизилась на 5% в годовом выражении, а корейских, японских и европейских... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T08:06+0300

2025-03-11T08:06+0300

2025-03-11T08:06+0300

бизнес

россия

авто.ру

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Средняя стоимость отечественных автомобилей с пробегом в РФ не старше 15 лет в феврале снизилась на 5% в годовом выражении, а корейских, японских и европейских - на 9%, следует из анализа сервиса "Авто.ру Оценка". В сервисе подсчитали, что доля продаж автомобилей с пробегом отечественных марок превысила в феврале 18% при сокращении доли корейских, японских и европейских марок с 75 до 69%. "Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в феврале осталась на уровне января и составила 722 тысячи рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее... Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей оказалась выше - 2,41 миллиона рублей, но при этом это все еще почти на 9% меньше, чем год назад", - отметили в компании. Там добавили, что средняя цена автомобилей китайских марок, доля продаж которых впервые преодолела отметку в 5% от всего рынка, составила 2,2 миллиона рублей, что на 20 тысяч рублей выше январских значений. "Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам февраля снизилась больше всего, возглавил Приморский край. По сравнению с январскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 3,7% - до 2,66 миллиона рублей", - добавили в "Авто.ру". В тройку лидеров по снижению цены вошли также Кемеровская и Кировская области - 1,28 и 1,18 миллиона рублей соответственно (-2,4% и -1,4% по отношению к январю).

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бизнес, россия, авто.ру