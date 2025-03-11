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Российские банки стали чаще продавать ипотечные долги россиян коллекторам

Российские банки стали чаще продавать ипотечные долги россиян коллекторам - 11.03.2025, ПРАЙМ

Российские банки стали чаще продавать ипотечные долги россиян коллекторам

В 2024 году объем проблемной ипотечной задолженности, проданной банками коллекторам, увеличился более чем в три раза и достиг 3,9 миллиарда рублей, сообщает РБК | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T08:52+0300

2025-03-11T08:52+0300

2025-03-11T08:52+0300

экономика

россия

банки

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В 2024 году объем проблемной ипотечной задолженности, проданной банками коллекторам, увеличился более чем в три раза и достиг 3,9 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные коллекторской организации "Первое клиентское бюро" (ПКБ).В издании заметили, что доля ипотечных долгов в общем объеме увеличилась с 0,5% в 2023 году до 1,2% в 2024 году. Банки также стали передавать долги коллекторам раньше, средний срок просрочки на момент продажи сократился с 1389 дней в 2023 году до 761 дня.Цена продаваемых долгов выросла с 39,2% до 48,7% от суммы долга. Рост объема проблемной ипотеки продолжает трехлетнюю тенденцию. Банкам нужно "расчистить баланс" от кредитов, которые им сложно взыскивать самостоятельно.В РБК также заметили, что ипотечные кредиты являются самыми крупными в розничном секторе, поэтому кредиторы вынуждены выставлять их на продажу, включая залоговые кредиты. Цена залоговых долгов на рынке цессии превышает цену портфелей необеспеченных кредитов.

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россия, банки