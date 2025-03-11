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В Белграде жандармерия получила травму на протесте у здания РТС

В Белграде жандармерия получила травму на протесте у здания РТС - 11.03.2025, ПРАЙМ

В Белграде жандармерия получила травму на протесте у здания РТС

Сотрудник жандармерии получил травму на протесте у здания Радио и телевидения Сербии (РТС) в Белграде, но сила против протестующих применяться не будет, заявило | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T03:20+0300

2025-03-11T03:20+0300

2025-03-11T03:20+0300

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БЕЛГРАД, 11 мар – ПРАЙМ. Сотрудник жандармерии получил травму на протесте у здания Радио и телевидения Сербии (РТС) в Белграде, но сила против протестующих применяться не будет, заявило сербское МВД. Участники проходящих с ноября протестов в Сербии из-за обрушения на железнодорожном вокзале города Нови-Сад и гибели 15 человек вечером в понедельник выставили пикет у здания национального телеканала. В соцсетях они призвали к блокаде РТС с 23.00 (1.00 мск вторника) на 23 часа и пообещали выпускать сотрудников, но никого не впускать. Сами они внутрь не прорывались, но блокировали прилегающую улицу Таковску. "Сотрудники МВД, которые охраняют здание РТС, как было до сих пор, не будут действовать против тех, кто устраивает блокады. Так и сегодня вечером, если не произойдет попытки силой проникнуть в госведомства и здание РТС или нападения на полицию. По прибытии жандармерии к зданию РТС для размещения внутри ей препятствовали и на нее напали, причем один сотрудник получил травму глаза и был доставлен в центр скорой помощи", - сообщила пресс-служба МВД. После вхождения жандармерии в здание РТС "никаких столкновений и вмешательств не происходит", добавили в ведомстве. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что протестующие студенты и сторонники оппозиции попытаются 15 марта захватить ряд госструктур, чтобы вынудить руководство страны согласиться на формирование переходного правительства. Выступая на главном совете правящей Сербской прогрессивной партии в понедельник Вучич заявил, что "осталось пять дней до попытки цветной революции в Сербии", при которой протестующие попытаются занять силой здания Скупщины (парламента) Радио и телевидения Сербии и Конституционного суда. Он указывал, что участники беспорядков будут задержаны полицией и получат большие тюремные сроки. В понедельник президент Сербии после заседания правительства указал, что власти страны постараются сохранить мир на фоне массовых протестов и напряженности в регионе, прежде всего в Косово и Метохии и Боснии и Герцеговине. Аграрии Сербии на протесте в минувшую субботу пообещали на тракторах приехать в Белград для участия в крупнейшем митинге 15 марта, чтобы поддержать студентов и сторонников оппозиции, которые протестуют с 1 ноября после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Вучич заявил 9 марта, что ожидает попыток насилия на массовом протесте в Сербии 15 марта, по его словам, власти страны задержат участников и организаторов. Ранее Вучич многократно называл бизнесмена Драгана Шолака, живущего в Нидерландах, владельца холдинга United media, к которому относятся телеканалы N1 и Nova S, кабельные операторы и СМИ в регионе Западных Балкан, спонсором и инициатором протестов. Скупщина (парламент) Сербии приняла в минувший четверг новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагают увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям. Протестующие после обрушения бетонного козырька и гибели 15 человек 1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Освобождены от уголовного преследования шестеро студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

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общество , сербия, белград, косово, александр вучич, ртс, мвд, конституционный суд