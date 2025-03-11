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Ребенок ранен после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье

Ребенок ранен после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье - 11.03.2025, ПРАЙМ

Ребенок ранен после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье

Шесть человек, включая ребенка, получили поверхностные раны после атаки БПЛА в Видном, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T09:37+0300

2025-03-11T09:37+0300

2025-03-11T09:37+0300

происшествия

москва

московская область

андрей воробьев

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Шесть человек, включая ребенка, получили поверхностные раны после атаки БПЛА в Видном, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Ленинском городском округе в (Видное, улица Фокина, дом 6, Западный квартал, дом 5к1, дом Сапроново, д. 6к2, ЖК "Пригород Лесное") от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного четырехлетнего ребёнка. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет, врачи оказывают помощь", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Также в Ленинском БПЛА упали на территории складов компаний "MoсКокс" и "Сантехкомплект" - там пострадавших нет. По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 украинский беспилотник.

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москва

московская область

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москва, московская область, андрей воробьев