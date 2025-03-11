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Ребенок ранен после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Ребенок ранен после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье
Ребенок ранен после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье - 11.03.2025, ПРАЙМ
Ребенок ранен после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье
Шесть человек, включая ребенка, получили поверхностные раны после атаки БПЛА в Видном, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T09:37+0300
2025-03-11T09:37+0300
происшествия
москва
московская область
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Шесть человек, включая ребенка, получили поверхностные раны после атаки БПЛА в Видном, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Ленинском городском округе в (Видное, улица Фокина, дом 6, Западный квартал, дом 5к1, дом Сапроново, д. 6к2, ЖК "Пригород Лесное") от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного четырехлетнего ребёнка. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет, врачи оказывают помощь", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Также в Ленинском БПЛА упали на территории складов компаний "MoсКокс" и "Сантехкомплект" - там пострадавших нет. По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 украинский беспилотник.
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москва, московская область, андрей воробьев
Происшествия, МОСКВА, Московская область, Андрей Воробьев
09:37 11.03.2025
 
Ребенок ранен после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье

Губернатор Воробьев: шесть человек, включая ребенка, ранены после атаки БПЛА

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА в Москве
Последствия атаки БПЛА в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Шесть человек, включая ребенка, получили поверхностные раны после атаки БПЛА в Видном, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В Ленинском городском округе в (Видное, улица Фокина, дом 6, Западный квартал, дом 5к1, дом Сапроново, д. 6к2, ЖК "Пригород Лесное") от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного четырехлетнего ребёнка. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет, врачи оказывают помощь", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Также в Ленинском БПЛА упали на территории складов компаний "MoсКокс" и "Сантехкомплект" - там пострадавших нет.
По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 украинский беспилотник.
Последствия атаки БПЛА в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
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08:54
 
ПроисшествияМОСКВАМосковская областьАндрей Воробьев
 
 
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