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Россиян предупредили о штрафах за незаконный бизнес в квартире

Россиян предупредили о штрафах за незаконный бизнес в квартире - 11.03.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о штрафах за незаконный бизнес в квартире

Использование жилого помещения для осуществления бизнеса возможно, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T03:03+0300

2025-03-11T03:03+0300

2025-03-11T03:03+0300

бизнес

общество

недвижимость

квартиры

"яковлев и партнеры"

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Использование жилого помещения для осуществления бизнеса возможно, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение. Что грозит нарушителям, рассказала агентству “Прайм” адвокат Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Наталья Костина.В жилых помещениях недопустимо размещение офисов, складов, промышленных производств, содержание и разведение животных. То же касается детских садов, гостиниц, а также осуществления миссионерской деятельности.“Разберемся подробнее. Допустим, планируем в жилом помещении небольшой бизнес по выпечке хлеба, кафе, агентство недвижимости, массажный кабинет, салон красоты, частный детский сад и т.д. К выполнению этих услуг государство устанавливает четкие требования, призванные обеспечить санитарные и гигиенические нормы, безопасность, качество. Чаще всего жилое помещение в классическом варианте им не соответствует”, - пояснила адвокат.Установленные обязательные нормы и требования содержат запреты для осуществления определенной предпринимательской деятельности в жилых домах, устанавливают требования к обустройству помещений, мебели, оборудованию, требования к вентиляции, требования к минимальным площадям и количеству помещений для продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг и т.д.Например, в жилых помещениях возможно осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми, но не выше третьего этажа, а при пребывании детей более четырех часов подряд для такой деятельности необходима организация питания, требования к которой также четко регламентированы.Размещение в квартире небольшого производства – например, выпечки хлеба возможно, однако существуют жесткие требования к предприятиям общественного питания, производству пищевой продукции.Чаще всего для осуществления предпринимательской деятельности в жилых помещениях требуется реконструкция или перепланировка, подразумевающая подготовку проекта, согласование с муниципальными органами, обязательное решение общего собрания собственников многоквартирного жилого дома. В большинстве случаев придется получить санитарно-эпидемиологическое заключение, что невозможно при несоответствии помещения установленным требованиям. Иногда необходимо и получение лицензии, например при оказании медицинских услуг.Установлена административная ответственность за нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе, самовольное переустройство и (или) перепланировку, так же, как и использование жилых помещений не по назначению влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей. Предприниматель несет ответственность как должностное лицо.“Штраф, конечно, незначительный, но при использовании жилых помещений не по назначению уполномоченные лица (государственные или муниципальные органы), заинтересованные лица (собственники других квартир) вправе обратиться в суд с требованием о запрете незаконной деятельности”, - отметила Костина.Кроме того, часто предприниматели забывают, что, осуществляя предпринимательскую деятельность на дому они обязаны оплачивать ресурсы и коммунальные услуги по тарифам, установленным не для населения, а для субъектов коммерческой деятельности.С наименьшими рисками в жилых помещениях возможен пошив одежды, рукоделие, оказание бухгалтерских услуг, оказание репетиторских, юридических услуг, оказание услуг психолога, в том числе и онлайн, заключила адвокат.

https://1prime.ru/20250225/shtraf-855203717.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , недвижимость, квартиры, "яковлев и партнеры"