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Заказы Boeing в феврале упали почти втрое к январю
Заказы Boeing в феврале упали почти втрое к январю - 11.03.2025, ПРАЙМ
Заказы Boeing в феврале упали почти втрое к январю
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в феврале получил 13 заказов, что в 2,8... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T18:49+0300
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2025-03-11T18:49+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в феврале получил 13 заказов, что в 2,8 раза меньше показателя января, следует из релиза компании. За первые два месяца текущего года компания получила 49 заказов на самолеты. Поставки Boeing в феврале незначительно снизились в месячном выражении - до 44 самолетов. В январе-феврале компания поставила 89 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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boeing, сша, авиастроение
Экономика, Boeing, США, авиастроение
Заказы Boeing в феврале упали почти втрое к январю
Заказы Boeing в феврале упали почти втрое к январю - до 13 самолетов
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в феврале получил 13 заказов, что в 2,8 раза меньше показателя января, следует из релиза компании.
За первые два месяца текущего года компания получила 49 заказов на самолеты.
Поставки Boeing в феврале незначительно снизились в месячном выражении - до 44 самолетов. В январе-феврале компания поставила 89 самолетов.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
"ВСМПО-Ависма" прокомментировала возможное возобновление работы с Boeing